Рождество 25 декабря 2020 года: Традиции и обычаи светлого праздника католиков

Рождество считается семейным праздником, на котором не приняты шумные вечеринки. Этот день укрепления семейных уз.

Католическое Рождество традиционно отмечают в ночь с 24 на 25 декабря

Не все считают классический Новый год главным событием года. Католики уже готовятся к своему самому любимому дню — Рождеству. Отметить его можно повсеместно, если знать о том, как именно отмечают католическое Рождество 25 декабря 2020 года.

Рождество считается семейным праздником, во время которого соблюдают особые традиции, привлекающие удачу и процветание для всех членов семьи. Они тянутся из далекого прошлого, и праздник, полюбившийся многим, с каждым годом завоевывает новые семьи. Эксперты рекомендуют познакомиться с необычными традициями, которые могут прижиться и стать отличным праздничным нововведением, привлекающим счастье.

Католическое Рождество в 2020 году

Католическое Рождество традиционно отмечают в ночь с 24 на 25 декабря. В католичестве считается, что именно в это время на свет появился Иисус Христос. 24 числа католики празднуют рождественский Сочельник, приглашая в гости друзей и радуясь наступающему празднику. В этот день друг другу дарят подарки и желают счастья.

Католическое Рождество в 2020 году вновь отмечается 25 декабря. Рожественские празднования продлятся вплоть до 1 января 2021 года. В этот период католики молятся святым, чтобы получить их покровительство, а также соблюдают обычаи, которые остаются неизменными на протяжении длительного времени.

Традиции католического Рождества

Празднование Рождества — это не просто накрытые столы, подарки и теплые поздравления. В основе празднования — любовь к Господу, молитвы о благополучии и счастье.

Рождество невозможно перепутать с другими праздниками: это яркие гирлянды, которыми украшают улицы городов и дома, рождественские ярмарки, имбирные пряники и лакричные сладости.

За 4 недели до Рождества начинается период ожидания, названный Адвент. В это время родители дарят детям сладости, а тем, кто был непослушным, достаются угольки. Адвент — прекрасная пора, и каждый ребенок ждет ее, как и мешочек с лакомым угощением, который получают все послушные дети.

Рождество считается семейным праздником, на котором не приняты шумные вечеринки. Этот день укрепления семейных уз, обретения семейного счастья и благополучия, обязательных молитвы перед приемом пищи.

В праздник Рождества Христова католики прощают друг друга и просят о прощении тех, перед кем провинились, и эта традиция перекликается с православной Пасхой. Эта традиция также помогает очистить души от негатива и продолжить духовный рост с чистыми помыслами, в атмосфере добра и любви.

Празднование Рождества — это не просто традиции, но и освобождение от всего, что гнетет. Семейное торжество воссоединяет близких и дает им возможность укрепить родственные узы, порадовать дорогих сердцу людей подарками и искренней заботой, а также провести время с теми, кто играет значимую роль в жизни.

Источник: dailyhoro.ru