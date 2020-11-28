28.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Деньги / Общество

Что изменилось в правилах распоряжения материнским капиталом

23:00 28.11.2020 Фото: pixabay
0

В третьем чтении принят закон, который позволит женщинам отозвать средства материнского капитала, ранее направленные на формирование накопительной пенсии, для использования в других целях.

% name% title
Если написать заявление о продлении срока, можно продлить его еще на полгода
Сюжет: Материнский капитал
% name% title

Что изменилось в правилах распоряжения материнским капиталомРазрешили забрать материнский капитал с накопительной пенсии жителям РоссииЕщё 43 новостей

В третьем чтении принят закон, который позволит женщинам отозвать средства материнского капитала, ранее направленные на формирование накопительной пенсии, для использования в других целях.

Принятый Государственной Думой закон был внесен Правительством РФ.

По действующему законодательству, если женщина хочет вернуть средства материнского капитала, которые первоначально были направлены на формирование накопительной пенсии, ей нужно до дня назначения пенсии подать заявление об отказе.

Принятый закон позволит сначала отозвать эти средства, а в течение полугода решить, для чего вы их будете использовать. А если написать заявление о продлении срока, можно продлить его еще на полгода.

Источник: duma

маткапитал накопительная часть пенсии отозвать маткапитал передумать
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Куда вы направите средства маткапитала?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Что изменилось в правилах распоряжения материнским капиталом
23:00 28-11-2020
Что изменилось в правилах распоряжения материнским капиталом
Точный гороскоп каждому знаку зодиака на 29 ноября 2020 года
22:30 28-11-2020
Точный гороскоп каждому знаку зодиака на 29 ноября 2020 года
Нужно ли запретить продажу алкоголя 1 и 2 января 2021 1
22:00 28-11-2020
Нужно ли запретить продажу алкоголя 1 и 2 января 2021
День матери 29 ноября 2020 года: История чудесного праздника и потрясающие поздравления для милых и нежных мам
21:20 28-11-2020
День матери 29 ноября 2020 года: История чудесного праздника и потрясающие поздравления для милых и нежных мам
Нужно ли идти в Пенсионный фонд для оформления пенсии, ответил ПФР
21:00 28-11-2020
Нужно ли идти в Пенсионный фонд для оформления пенсии, ответил ПФР
Ожидают выплаты 15000 рублей на каждого ребенка в декабре 2020 года россияне
20:30 28-11-2020
Ожидают выплаты 15000 рублей на каждого ребенка в декабре 2020 года россияне
Какие вакцины можно и нужно ставить при беременности
20:00 28-11-2020
Какие вакцины можно и нужно ставить при беременности
Сильная молитва Матроне о здоровье матери
19:50 28-11-2020
Сильная молитва Матроне о здоровье матери
Деньги на индексацию пенсии в 2021 -2023 годах утвердила Госдума. Какие проценты заложены?
19:30 28-11-2020
Деньги на индексацию пенсии в 2021 -2023 годах утвердила Госдума. Какие проценты заложены?
Изящные и чувственные картинки в День Матери на 29 ноября
19:20 28-11-2020
Изящные и чувственные картинки в День Матери на 29 ноября