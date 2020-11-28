Что изменилось в правилах распоряжения материнским капиталом

В третьем чтении принят закон, который позволит женщинам отозвать средства материнского капитала, ранее направленные на формирование накопительной пенсии, для использования в других целях.

Если написать заявление о продлении срока, можно продлить его еще на полгода

В третьем чтении принят закон, который позволит женщинам отозвать средства материнского капитала, ранее направленные на формирование накопительной пенсии, для использования в других целях.

Принятый Государственной Думой закон был внесен Правительством РФ.

По действующему законодательству, если женщина хочет вернуть средства материнского капитала, которые первоначально были направлены на формирование накопительной пенсии, ей нужно до дня назначения пенсии подать заявление об отказе.

Принятый закон позволит сначала отозвать эти средства, а в течение полугода решить, для чего вы их будете использовать. А если написать заявление о продлении срока, можно продлить его еще на полгода.

Источник: duma