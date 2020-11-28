Календарь благоприятных дней для маникюра в декабре 2020 года

​14 декабря — новолуние. В этот день рекомендуется полностью отказаться от любых манипуляций с ногтями.

Луна и ее фазы относительно положения других небесных тел влияют на рост, здоровье и крепость ногтей

Фазы Луны оказывают большое влияние на жизнь человека. Лунный календарь маникюра на декабрь 2020 года поможет сделать ногти крепкими и здоровыми. Для этого достаточно придерживаться рекомендаций астрологов и ухаживать за руками в определенные дни месяца.

МАНИКЮР ПО ФАЗАМ ЛУНЫ В ДЕКАБРЕ 2020

Луна и ее фазы относительно положения других небесных тел влияют на рост, здоровье и крепость ногтей. Лунный календарь маникюра на декабрь 2020 подскажет, когда в преддверии Нового года лучше записаться на маникюр, какие дни благоприятны для наращивания, коррекции и других процедур:

​14 декабря — новолуние. В этот день рекомендуется полностью отказаться от любых манипуляций с ногтями. Ухаживающие процедуры также лучше отложить на другой период.

​30 декабря — полнолуние. Оптимальное время устроить ногтям отдых. В этот день, а также за 2 дня до и после полнолуния лучше отказаться от любых процедур.

1-13 декабря — убывающая Луна. В это время можно стричь ногти и удалять кутикулу. Однако попытку отрастить ногти лучше перенести на другой период — они будут расти медленно.

​15-29 декабря — растущая Луна. Лучшее время для ухода за ногтями. Питательные средства, кремы и масла прекрасно впитываются кожей и ногтями. Также можно записываться не только на стрижку волос, но также на маникюр и педикюр.

БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ ДЛЯ МАНИКЮРА В ДЕКАБРЕ 2020

Решая, когда лучше делать маникюр в декабре 2020 года, рекомендуется обратить внимание на благоприятные дни по лунному календарю.

По словам астрологов, важно также знать, чего именно ждет девушка от маникюра. Возможно, нужно просто отрастить длину, освежить дизайн или укрепить ногти. В зависимости от цели, подходящей окажется та или иная дата.

Самыми удачными будут дни с 15 по 19 декабря 2020 года. Они оптимально подходят для любых косметических процедур. Можно оздоравливать, ухаживать, наращивать и декорировать ногти. Восстанавливающие процедуры будут невероятно эффективными именно в эти дни.

Дни с 15 по 19 декабря считаются также самым благоприятным периодом для того, чтобы укрепить ногти. Это можно делать как самостоятельно, так и доверить дело мастеру.

Помимо подходящих дат для ухода за ногтями, известны дни, в которые при необходимости также можно заняться маникюром. В декабре они приходятся на 5-8, 13, 22-26 числа.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ МАНИКЮРА НА ДЕКАБРЬ 2020



Подробная таблица, рассчитанная по дням, поможет не запутаться в лунном календаре на декабрь 2020 года и запланировать маникюр на подходящую дату. При этом астрологи предлагают основываться не только на фазе Луны, но и на созвездии, в котором она находится.

1

Убывающая Луна

Близнецы



Благоприятный день для ухода за ногтями. Рекомендуются лечебные и восстанавливающие процедуры.

2

Рак

Можно пользоваться укрепляющими средствами ухода, питать ногти, делать оздоровительные маски.

3

Можно стричь ногти, удалять кутикулу и делать покрытие гель-лаком.

4

Не рекомендуется записываться на коррекцию наращенных ногтей или их снятие.

5

Лев

Можно изменить форму ногтей или цвет, но не кардинально.

6

Время ухаживать за кутикулами.

7

Дева

По лунному календарю маникюра и педикюра на декабрь 2020 года это благоприятный день для нового дизайна ногтей.

8

Можно делать маникюр и яркий дизайн ногтей.

9

Весы

Астрологи предлагают использовать масла и питательные кремы для ухода за кутикулой и ногтевой пластиной.

10

В этот день лучше не стричь ногти, если хотите их отрастить.

11



СкорпионДень подходит для работы с кутикулами.

12

Нейтральный день в лунном календаре маникюра. Можно сделать ванночки для ногтей или покрытие гель-лаком.

13

Стрелец

Можно изменить дизайн ногтей.

14



НоволуниеНеблагоприятный день для любых процедур по уходу за ногтями.

15

Растущая Луна

Козерог

Один из самых благоприятных дней в лунном календаре маникюра. Актуальны оздоровительные процедуры и любой дизайн.

16

Можно стричь или наращивать ногти.

17

Водолей

Благоприятный день для посещения мастера по маникюру.

18

День подходит для оздоровительных процедур.

19

Можно делать новый маникюр. Лучше отказаться от наращивания и процедур, которые будут препятствовать росту ногтевой пластины.

20



РыбыМожно смело стричь ногти, поскольку они будут расти быстро.

21

Подходящий день для ухода за кожей рук и ногтевой пластиной.

22

Овен

Хороший эффект можно получить даже от экспресс-маникюра.

23



Благоприятный день для красивого нейл-дизайна.

24

Удаление кутикулы лучше перенести на другой день.

25

Телец

Можно сделать свежее покрытие гель-лаком.

26

Подходящий период для ухаживающих процедур. Можно делать ванночки, питать кожу кремами и маслами.

27

Близнецы

Нейтральный день для маникюра.

28

Неподходящее время для маникюра. Допускается лишь легкая смена дизайна.

29

Можно укоротить ногти — они быстро вырастут.

30



ПолнолуниеРакНеблагоприятный день для работы с ногтями и любых видов маникюра или педикюра.

31

Убывающая Луна

Не самый подходящий день для маникюра. От стрижки ногтей лучше отказаться.

ПОДВЕДЕМ ИТОГ

Лунный календарь маникюра и педикюра на декабрь 2020 года поможет девушкам не путаться в датах и ориентироваться в днях, благоприятных для ухода за ногтями. Если придерживаться рекомендаций астрологов, можно рассчитывать на крепкие и здоровые ногти.

Видео поможет разобраться во влиянии, которое оказывает Луна на рост ногтей, а также подскажет, когда записываться на маникюр в декабре 2020 года по лунному календарю.

Источник: kleo.ru