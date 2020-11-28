Есть ряд святых, которые помогают в любви и семье: мученики Адриан и Наталья, Петр и Феврония, Царственные Страстотерпцы.

Помните, что молитва - просьба святым и Господу о том, что полезно вам, а не заговор

Молитва на любовь сильная

В фильмах жизнь главных героев красива и беззаботна после признания в любви. А семейные проблемы становятся предметом веселья в комедийных сериалах. Есть ряд святых, которые помогают в любви и семье: мученики Адриан и Наталья, Петр и Феврония, Царственные Страстотерпцы. По благодати Божией они уберегут каждую семью от бед и скорбей, от несчастий, которые не смогли разрушить любовь этих святых.

Также молятся Богородице. Православная Церковь наследует святоотеческую традицию понимания подвига Богородицы. Родилась Она в благочестивой семье и была хорошо воспитана, но, как и каждый из нас, могла бы впасть в любой смертный грех, только удерживалась от этого силой вол и силой молитвы к Богу. Божия Матерь помогает и каждой семье.

Богородица была зачата чудесным образом, но имела в себе абсолютно все то же, что имеет каждый человек.

Молитва на любовь мужчины

Этим святым молятся об обретении любви. Совместный образ Адриана и Натальи или Петра и Февронии благодатью Божией бережет семейные союзы. Образ всех этих святых может быть подарен супружеской паре на Венчание или любой совместный праздник. Молитесь святым о помощи и они вас не оставят.

Пространное житие святых Петра и Февронии, а также Адриана и Натальи находится в Четьях-Минеях - сборнике житий святых, который был одним из любимейших чтений на Руси.

Сильную благодать в помощи любви имеет Вифлеемская икона Богородицы. Это помощь во всех моментах, связанных с детьми и семейной жизнью. Недаром этот образ находится рядом с местом рождения Пречистой Девой Марией Самого Господа Иисуса. Верующие люди знают, что Богородица, родив Христа, словно усыновила весь человеческий род. Образ Божией Матери учит нас, как с терпением и покорностью воле Божие переносить жизненные невзгоды.

По преданию, именно потому на лице Богоматери Вифлеемской играет улыбка: ведь Рождеством Она исполнила Свое предназначение, обрела главное счастье в жизни - любимого Сына и Господа, Богомладенца Иисуса.

У чудотворной иконы просят

благословения на добрые дела;

хорошего и скорого зачатия детей;

благополучной беременности и родов;

счастья и достатка в семье,

гармонии и взаимопонимания между родителями и детьми, между супругами;

защиты семьи.

Молитва о помощи в любви

Читать текст самой сильной молитвы на любовь, молитвы святым мученикам Адриану и Наталии об укреплении семьи, семейном счастье, можно читать на русском языке по тексту ниже:

«О святая пара супружеская, мученики Христовы Адриан и Наталия, блаженные муж и жена, отважные страдальцы за Господа! Услышьте нас, молящихся вам со слезами, и пошлите нам все необходимое для душ и тел наших, и молитесь ко Господу Иисусу Христу, чтобы Он помиловал нас и сохранил от бед и искушений, чтобы не погибли мы во грехах наших по Его милости. О, святые мученики! Примите голос нашей грешной молитвы, избавьте нас вашими молитвами от голода, погибели, землетрясения, наводнения и пожара, от вражеского нападения и гражданской войны, от смерти неожиданной и все горестей, печалей и недугов, чтобы вашими молитвами всегда мы хранимы были и укреплялись вашим предстательством.О святые Адриан и Наталия! Услышьте нас, Божиих рабов (имена), которые молятся к вас сейчас: помолитесь о нас ко Господу Иисусу Христу, ведь вы можете Его просить безбоязненно, искренно молиться о людях земных. Попросите Его простить наши грехи и исправить ошибки наши, и подать нам жизнь в Царствии Небесном, чтобы вместе с вами мы славили Великое Имя Пресвятой Троицы, Которой всегда и вечно подобает слава и честь, Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь»

Помните, что молитва - просьба святым и Господу о том, что полезно вам, а не заговор. Принимайте волю Божию со смирением и пониманием. Да благословит и просветит вас Господь!

В браке мы сталкиваемся со многими проблемами. Старец Паисий Святогорец говорил, что семья - наша возможность взять на себя подвиг, равный подвигу святых подвижников-монахов. Семья - малая Церковь. Жена может молиться о мире в семье, вразумлении мужа, не делать никаких заговоров. В семье мы оказываемся рядом с человеком, который воспитывался в отличных от нашей жизни условиях, имеет другие привычки.

Источник: dom-ikony.ru