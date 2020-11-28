День матери 2020: Какие выплаты получат семьи с детьми к 29 ноября

Готовятся к празднованию самого нежного праздника в России мамы. День матери в 2020 году выпадает на воскресенье, 29 ноября. Родные и близкие поздравят своих любимых женщин в этот зимний день. А как большинство женщин поддержит государство, рассказываем в материале "Курьер. Среда. Бердск".

День Матери уже совсем близко

Готовятся к празднованию самого нежного праздника в России мамы. День матери в 2020 году выпадает на воскресенье, 29 ноября. Родные и близкие поздравят своих любимых женщин в этот зимний день. А как большинство женщин в России поддержит государство, рассказываем в материале "Курьер. Среда. Бердск".

Подарок многодетным мамам

Уже завтра, 27 ноября, состоится церемония вручения губернатором Новосибирской области знака отличия «За материнскую доблесть» многодетным матерям. Им наградят 39 многодетных матерей региона. Подарки получат и мамы и из Бердска.

Знак отличия «За материнскую доблесть учрежден законом Новосибирской области от 27.12.2002 № 85-ОЗ «О наградах Новосибирской области» с 2008 года. Матерям вручат удостоверение к медали и выплатят единовременное денежное вознаграждение в размере 50 000 рублей без учета налога на доходы физических лиц. Деньги перечисляет на расчетный счет мамы. Стоит отметить, что многодетных матерей награждают деньгами при условии рождения или усыновления от 5 детей.

Материнский капитал 2020

С этого года условия материнского капитала для семей с детьми сильно поменялись. Так, теперь маткапитал выдают и на первого ребенка, но если он родился или усыновлен в 2020 году или позже.

Размер маткапитала в 2020 году составляет 466 617 рублей. Если второй ребенок родился в 2020 году, маткапитал на него составит 616 617 рублей. Если третий или последующий ребенок родился в 2020 году, а раньше права на материнский капитал не было, семья сможет получить сертификат на 616 617 рублей. Если второй или последующий ребенок родился до 2020 года, материнский капитал семья получит на прежних условиях, но с учетом индексации — 466 617 рублей в 2020 году.

Пенсия за время по уходу за детьми

Время ухода за детьми матерями учитывается при определении права на пенсию и расчете пенсии. За эти нестраховые периоды начисляются пенсионные коэффициенты. За полный календарный год ухода за первым ребенком коэффициент равен 1,8, за вторым – 3,6, а за третьим и четвертым ребенком – 5,4.

Пенсия многодетных мам

Многодетные мамы, воспитавшие детей до 8-летнего возраста, могут уйти на пенсию раньше положенного срока. Начиная с 2019 года, если у женщины трое детей, она сможет выйти на пенсию на 3 года раньше нового пенсионного возраста с учетом переходных положений.

Кроме того, с 2019 года, если у женщины четверо детей она сможет уйти на пенсию на четыре года раньше нового пенсионного возраста с учетом переходных положений, но не ранее, чем в 55 лет.

Матери пяти и более детей по-прежнему смогут выходить на пенсию в 50 лет. При этом страховой стаж многодетных матерей должен составлять не менее 15 лет. Кроме того, в 50 лет на пенсию может выйти и мама инвалида с детства, воспитавшая ребенка до 8-летнего возраста. Но и здесь необходим стаж работы в 15 лет.

Выплата неработающим мамам

Мамы, которые не работают, но являются трудоспособными и ухаживают за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства 1 группы, положена выплата по уходу. Ее размер составляет 5 500 рублей в месяц.

Пенсия мамам несовершеннолетних и студентов

Мамы-пенсионерки имеют право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии, если их дети не достигли 18 лет. Это правило распространяется и на тех мам, дети которых в возрасте от 18 до 23 лет обучаются на дневном отделении в средних специальных или высших учебных заведениях. Но повышенную пенсию закончат платить в день. Когда ребенок получит диплом.