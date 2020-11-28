Чудесные светлые поздравления с 40 - дневным Рождественским постом 28 ноября 2020 года

Постятся христиане, чтобы встретить рождение Иисуса с чистой душой, сердцем и помыслами. Пост — это не только время запрета употреблять некоторые продукты, особенно животного происхождения. Это время искренней молитвы.

С началом поста

Сорокадневный Рождественский пост начинается 28 ноября и продолжается вплоть до Рождества Христова (7 января). Иногда его называют Филипповым, так как заговение происходит в День памяти святого апостола Филлипа. Когда-то некоторые христиане соблюдали пост 7 дней, некоторые — дольше, но в 1166 году на соборе при патриархе константинопольском Луке и императоре Византии Мануиле было предложено хранить его именно 40 дней.

Постятся христиане, чтобы встретить рождение Иисуса с чистой душой, сердцем и помыслами. Пост — это не только время запрета употреблять некоторые продукты, особенно животного происхождения. Это время искренней молитвы, открывающей душу и наполняющей её любовью к Господу. Смысл поста не в ограничениях, а в осознании того, что может человек совершить, благодаря такому воздержанию и покаянию.

***

Пост Рождественский великий

Наступает в этот день.

Пусть из душ, сердец и жизни

Навсегда исчезнет тень.

Станет радостней, светлее,

Хвори, беды отойдут.

Дни благие воздержания

Счастье, радость принесут.

***

40 дней до Рождества,

Пост Рождественский встречай,

Ты смирением и терпением

Свою душу очищай.

Я желаю вам достойно

Испытания пройти,

Пусть слова святой молитвы



Помогают вам в пути.

Чтоб душою обновленной

Встретить Рождество Христа,

Пожелать добра и сил

Вам хочу я в дни поста.

***

Поздравляю с наступлением Рождественского поста. Пусть он очистит тело и душу от накопленных обид, разочарований и негатива, пусть в дом придёт большое счастье, великая удача, крепкое здоровье, благополучие и светлая надежда.

***

Рождество не за горами,

Наступает пост большой.

Вам войти в него желаю

Только с чистою душой.

Чтобы в мыслях ваших только

Был большой посыл добра,

И хватило в сердце вашем

Благодатного тепла.

***

Рождественский пост — для души очищенье,

Для тела — здоровье и обновленье.

Ведь Рождество — это праздник большой,

Его надо встретить со светлой душой.

Грех и душа — это вечная битва,

Мы искренней душу очистим молитвой.

Да будет молитва для нас укреплением,



Для веры — опорой, душе — осветлением!

***

Пост Рождественский начинается,

Очищением души он считается.

За грядущие все сорок дней

Душу сделай свою ты светлей.

Рождество потом будем встречать.

А чтоб ярче его отмечать,



Воздержись ты от всех искушений,От всех зол и других прегрешений.Каждый день, и минуту, и часРастворяйся ты в вере сейчас.Улыбнись, помолись за всех нас!

***

Поздравляю вас с Рождественским постом,

Пусть очистятся и тело, и душа!



Пусть сердца наполнятся добром,Чтобы жизнь была по-райски хороша!

Я желаю вам здоровья и терпения,

Чтобы пост Господний соблюдать,

Пусть пошлет вам Бог благословение,

И святую Божью благодать!

***

Пост Рождественский великий



Длится ровно сорок дней,Мы за это время станем,Крепче, чище и сильней,Пост окончится, наступитПраздник светлый — Рождество,В этот день придет к нам счастье,Радость, свет и волшебство!

***

Мы сегодня, Христа почитая,

Начинаем Рождественский пост

Всем терпенья, друзья желаю,

Пусть путь к добру для вас будет прост.

Вы тревоги свои отпустите,

О плохом не думайте вновь.

Все обиды свои простите

И впустите в сердце любовь.

***

Рождественский пост — светлое время,

Время душевного мира, добра.

Счастье поделит Господь между всеми.

Радость подарит и дух Рождества.

Примите мои поздравления сердцем

И тихой любовью наполнится дом.

В молитве откройте души вашей дверцу.



Пусть светлые мысли одарят теплом.

***

Поститесь, чтоб очистить душу,

И мысли от мирских грехов.

Молитва страсти пусть потушит,

Освободит от зла оков.

Старайтесь всё же не лукавить

Себе лишь в пище отказав,



Ведь можно Господа восславить,Лишь страсти из души изгнав.

Источник: pozdravok.ru