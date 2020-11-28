Чудесные светлые поздравления с 40 - дневным Рождественским постом 28 ноября 2020 года

Сорокадневный Рождественский пост начинается 28 ноября и продолжается вплоть до Рождества Христова (7 января). Иногда его называют Филипповым, так как заговение происходит в День памяти святого апостола Филлипа. Когда-то некоторые христиане соблюдали пост 7 дней, некоторые — дольше, но в 1166 году на соборе при патриархе константинопольском Луке и императоре Византии Мануиле было предложено хранить его именно 40 дней.
Постятся христиане, чтобы встретить рождение Иисуса с чистой душой, сердцем и помыслами. Пост — это не только время запрета употреблять некоторые продукты, особенно животного происхождения. Это время искренней молитвы, открывающей душу и наполняющей её любовью к Господу. Смысл поста не в ограничениях, а в осознании того, что может человек совершить, благодаря такому воздержанию и покаянию.
***
Пост Рождественский великий
Наступает в этот день.
Пусть из душ, сердец и жизни
Навсегда исчезнет тень.
Станет радостней, светлее,
Хвори, беды отойдут.
Дни благие воздержания
Счастье, радость принесут.
***
40 дней до Рождества,
Пост Рождественский встречай,
Ты смирением и терпением
Свою душу очищай.
Я желаю вам достойно
Испытания пройти,
Пусть слова святой молитвы
Чтоб душою обновленной
Встретить Рождество Христа,
Пожелать добра и сил
Вам хочу я в дни поста.
***
Поздравляю с наступлением Рождественского поста. Пусть он очистит тело и душу от накопленных обид, разочарований и негатива, пусть в дом придёт большое счастье, великая удача, крепкое здоровье, благополучие и светлая надежда.
***
Рождество не за горами,
Наступает пост большой.
Вам войти в него желаю
Только с чистою душой.
Чтобы в мыслях ваших только
Был большой посыл добра,
И хватило в сердце вашем
Благодатного тепла.
***
Рождественский пост — для души очищенье,
Для тела — здоровье и обновленье.
Ведь Рождество — это праздник большой,
Его надо встретить со светлой душой.
Грех и душа — это вечная битва,
Мы искренней душу очистим молитвой.
Да будет молитва для нас укреплением,
***
Пост Рождественский начинается,
Очищением души он считается.
За грядущие все сорок дней
Душу сделай свою ты светлей.
Рождество потом будем встречать.
А чтоб ярче его отмечать,
От всех зол и других прегрешений.
Каждый день, и минуту, и час
Растворяйся ты в вере сейчас.
Улыбнись, помолись за всех нас!
***
Поздравляю вас с Рождественским постом,
Пусть очистятся и тело, и душа!
Чтобы жизнь была по-райски хороша!
Я желаю вам здоровья и терпения,
Чтобы пост Господний соблюдать,
Пусть пошлет вам Бог благословение,
И святую Божью благодать!
***
Пост Рождественский великий
Мы за это время станем,
Крепче, чище и сильней,
Пост окончится, наступит
Праздник светлый — Рождество,
В этот день придет к нам счастье,
Радость, свет и волшебство!
***
Мы сегодня, Христа почитая,
Начинаем Рождественский пост
Всем терпенья, друзья желаю,
Пусть путь к добру для вас будет прост.
Вы тревоги свои отпустите,
О плохом не думайте вновь.
Все обиды свои простите
И впустите в сердце любовь.
***
Рождественский пост — светлое время,
Время душевного мира, добра.
Счастье поделит Господь между всеми.
Радость подарит и дух Рождества.
Примите мои поздравления сердцем
И тихой любовью наполнится дом.
В молитве откройте души вашей дверцу.
***
Поститесь, чтоб очистить душу,
И мысли от мирских грехов.
Молитва страсти пусть потушит,
Освободит от зла оков.
Старайтесь всё же не лукавить
Себе лишь в пище отказав,
Лишь страсти из души изгнав.
Источник: pozdravok.ru