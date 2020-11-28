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День матери 29 ноября 2020 года: История чудесного праздника и потрясающие поздравления для милых и нежных мам

21:20 28.11.2020 Фото: pozdravok.ru
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Впервые отмеченный в масштабах страны в 1999 году День матери быстро вошел в пятерку самых любимых праздников россиян. В каждой семье его отмечают по-своему.

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С Днем матери - 29 ноября 2020 года

День матери российские граждане ежегодно отмечают в последнее ноябрьское воскресенье. Официально праздник был утвержден в 1998 году по предложению Алевтины Апариной, возглавлявшей в тот период Комитет Государственной думы по делам женщин, семьи и молодежи. Приказ об учреждении государственного праздника был подписан президентом РФ Борисом Ельциным.

Впервые отмеченный в масштабах страны в 1999 году День матери быстро вошел в пятерку самых любимых праздников россиян. В каждой семье его отмечают по-своему. Кто-то устраивает пышное домашнее торжество, кто-то смотрит по телевизору праздничный концерт, а кто-то просто радуется своему материнскому счастью и возможности видеть рядом свою маму. Традиционно в этот осенний день дети дарят любимым мамам открытки, подарки, сладости и цветы. Но самое главное для каждой матери — любовь и внимание.

***

Моя мамуля, ты прекрасна,
Я так хочу, чтобы всегда
Твои глаза сияли ясно,
Чтоб ты сияла, как звезда!

Тебе спасибо за старания,
За каждый миг и каждый час,
За все советы, воспитание,
За много мудрых, добрых фраз!

Тебе, мамулечка, желаю
Здоровья много, долгих лет
И счастья без конца и края,
Чтоб жизнь дарила яркий свет!

***

Так хочется, чтоб на планете
Всем мамам счастливо жилось.
Всегда чтоб радовали дети,

Чтоб всё заветное сбылось.

День матери — прекрасный праздник.
Всем мамам низкий наш поклон.
Пусть в их глазах сияет счастье,
Пусть будет чистым небосклон.

***

Мама — это наш Ангел Хранитель, наш дом, наша вселенная. Поэтому день матери — это особенный праздник, который напоминает о родном и нежно любимом человеке. Хочется пожелать душевного спокойствия, успеха, сопутствующего во всем, прекрасного здоровья, крепких отношений в семье и счастья, переливающегося через край!

***

Все комплименты мира
Сегодня для тебя.
С Днем мамы поздравляю,
Любимая моя!

Живи как можно дольше,
И радуйся всегда.
Любви тебе, здоровья
На долгие года!

***

Мама, милая, родная, дорогая,
Ты одна такая у меня.
И в День матери тебе я пожелаю
Долгих лет, любви, в душе тепла.

Обнимаю крепко и целую.
Жить тебе в достатке и без бед.
Я тебя любить не перестану,

Для меня тебя дороже нет.

***

Все женщины, что мамами зовутся
Пусть обязательно сегодня улыбнутся.
И пусть сегодня сыновья и дочки
Целуют нежно мамочкины щечки!

Пусть беды мам обходят стороной.
Вы берегли детей любой ценой,

Ведь вы за них теперь всегда в ответе.
Пусть будут благодарны ваши дети!

Нет никого роднее и дороже,
Пусть вам Господь во всем всегда поможет!
Пусть слезы не коснуться ваших глаз,
И дети очень сильно любят вас!

***

Мама милая, желаю

Солнца, света и тепла!
Чтобы ты счастливой самой
И красивою была.

Ни минуты не грустила,
Капли слёз не пролила,
Улыбалась и смеялась
И здоровою была.

Поздравляю всей душою,

Искренне тебя любя,
Этот день — он твой по праву.
Мама, с праздником тебя!

***

Как хорошо, что праздник есть такой,
Напоминает нам о том, что ценно.
О том, что забываем мы порой
О самых близких людях, несомненно.

О тех, кто с колыбели нас растил,
Сил не жалея, ночь не досыпая,
О тех, кто беззаветно нас любил,
Порой обиды разные прощая.

Мамуля, поздравляю я тебя,
Пусть век твой будет долог бесконечно,
Люблю тебя, порой не говоря,
Люблю душою всей тебя сердечно.

Пускай судьба тебе подарит всё,
О чём в далёкой юности мечтала.
Пусть радость каждый новый день несёт.
И чтобы от забот не уставала.

Чтоб счастьем наполнялся каждый день,
Светило солнце ярче, чем обычно.
И чтоб в душе не поселилась тень.
И радости, была, чтоб безграничной.

Не знала чтоб переживаний ты.
А мы стараться будем, честно-честно.
Пусть дарят чаще, мамочка, цветы.
Почёт и слава мамам повсеместно!

***

Как важно знать, что рядом мама,
Поддержку чувствовать, тепло.
Ведь жизнь — она порой упряма,

Но с мамой нам всегда светло!

Нет ближе мамы и дороже,
Нас с детства мама бережет.
Пусть стали старше мы, но всё же
Сердечко мамино — оплот.

И в этот день всех мам планеты
Обнять хотим и пожелать:
Подольше вам встречать рассветы

И никогда не унывать!

***

Чудесный праздник есть на свете,
Его должны ценить все дети,
Он всех прекрасней и добрей,
Блистательный День матерей.

Пусть будут счастливы все мамы,
Что нас хранят, не спят ночами,

И Ангел их убережет
От зла, печалей и забот!

***

Единственную, милую,
Мамочку мою.
Поздравить и сказать хочу,
Что я тебя люблю.

Спасибо за заботу,

Твою и доброту.
За то, что исполняла
Ты не одну мечту.

Хочу тебе любимая,
Я пожелать всех благ.
И связь чтоб нерушимая,
Была всегда у нас.

И крепкого здоровья,

Тебе желаю я.
Чтобы была счастливая,
Ты, мамочка моя!

Источник: pozdravok.ru

29 ноября 2020 день матери поздравления стихи Борис Ельцин Алевтина Апарина
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