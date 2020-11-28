День матери 29 ноября 2020 года: История чудесного праздника и потрясающие поздравления для милых и нежных мам

Впервые отмеченный в масштабах страны в 1999 году День матери быстро вошел в пятерку самых любимых праздников россиян. В каждой семье его отмечают по-своему.

С Днем матери - 29 ноября 2020 года

День матери российские граждане ежегодно отмечают в последнее ноябрьское воскресенье. Официально праздник был утвержден в 1998 году по предложению Алевтины Апариной, возглавлявшей в тот период Комитет Государственной думы по делам женщин, семьи и молодежи. Приказ об учреждении государственного праздника был подписан президентом РФ Борисом Ельциным.

Впервые отмеченный в масштабах страны в 1999 году День матери быстро вошел в пятерку самых любимых праздников россиян. В каждой семье его отмечают по-своему. Кто-то устраивает пышное домашнее торжество, кто-то смотрит по телевизору праздничный концерт, а кто-то просто радуется своему материнскому счастью и возможности видеть рядом свою маму. Традиционно в этот осенний день дети дарят любимым мамам открытки, подарки, сладости и цветы. Но самое главное для каждой матери — любовь и внимание.

***

Моя мамуля, ты прекрасна,

Я так хочу, чтобы всегда

Твои глаза сияли ясно,

Чтоб ты сияла, как звезда!

Тебе спасибо за старания,

За каждый миг и каждый час,

За все советы, воспитание,

За много мудрых, добрых фраз!

Тебе, мамулечка, желаю

Здоровья много, долгих лет

И счастья без конца и края,

Чтоб жизнь дарила яркий свет!

***

Так хочется, чтоб на планете

Всем мамам счастливо жилось.

Всегда чтоб радовали дети,



Чтоб всё заветное сбылось.

День матери — прекрасный праздник.

Всем мамам низкий наш поклон.

Пусть в их глазах сияет счастье,

Пусть будет чистым небосклон.

***

Мама — это наш Ангел Хранитель, наш дом, наша вселенная. Поэтому день матери — это особенный праздник, который напоминает о родном и нежно любимом человеке. Хочется пожелать душевного спокойствия, успеха, сопутствующего во всем, прекрасного здоровья, крепких отношений в семье и счастья, переливающегося через край!

***

Все комплименты мира

Сегодня для тебя.

С Днем мамы поздравляю,

Любимая моя!

Живи как можно дольше,

И радуйся всегда.

Любви тебе, здоровья

На долгие года!

***

Мама, милая, родная, дорогая,

Ты одна такая у меня.

И в День матери тебе я пожелаю

Долгих лет, любви, в душе тепла.

Обнимаю крепко и целую.

Жить тебе в достатке и без бед.

Я тебя любить не перестану,



Для меня тебя дороже нет.

***

Все женщины, что мамами зовутся

Пусть обязательно сегодня улыбнутся.

И пусть сегодня сыновья и дочки

Целуют нежно мамочкины щечки!

Пусть беды мам обходят стороной.

Вы берегли детей любой ценой,



Ведь вы за них теперь всегда в ответе.Пусть будут благодарны ваши дети!

Нет никого роднее и дороже,

Пусть вам Господь во всем всегда поможет!

Пусть слезы не коснуться ваших глаз,

И дети очень сильно любят вас!

***

Мама милая, желаю



Солнца, света и тепла!Чтобы ты счастливой самойИ красивою была.

Ни минуты не грустила,

Капли слёз не пролила,

Улыбалась и смеялась

И здоровою была.

Поздравляю всей душою,



Искренне тебя любя,Этот день — он твой по праву.Мама, с праздником тебя!

***

Как хорошо, что праздник есть такой,

Напоминает нам о том, что ценно.

О том, что забываем мы порой

О самых близких людях, несомненно.

О тех, кто с колыбели нас растил,

Сил не жалея, ночь не досыпая,

О тех, кто беззаветно нас любил,

Порой обиды разные прощая.

Мамуля, поздравляю я тебя,

Пусть век твой будет долог бесконечно,

Люблю тебя, порой не говоря,

Люблю душою всей тебя сердечно.

Пускай судьба тебе подарит всё,

О чём в далёкой юности мечтала.

Пусть радость каждый новый день несёт.

И чтобы от забот не уставала.

Чтоб счастьем наполнялся каждый день,

Светило солнце ярче, чем обычно.

И чтоб в душе не поселилась тень.

И радости, была, чтоб безграничной.

Не знала чтоб переживаний ты.

А мы стараться будем, честно-честно.

Пусть дарят чаще, мамочка, цветы.

Почёт и слава мамам повсеместно!

***

Как важно знать, что рядом мама,

Поддержку чувствовать, тепло.

Ведь жизнь — она порой упряма,



Но с мамой нам всегда светло!

Нет ближе мамы и дороже,

Нас с детства мама бережет.

Пусть стали старше мы, но всё же

Сердечко мамино — оплот.

И в этот день всех мам планеты

Обнять хотим и пожелать:

Подольше вам встречать рассветы



И никогда не унывать!

***

Чудесный праздник есть на свете,

Его должны ценить все дети,

Он всех прекрасней и добрей,

Блистательный День матерей.

Пусть будут счастливы все мамы,

Что нас хранят, не спят ночами,



И Ангел их убережетОт зла, печалей и забот!

***

Единственную, милую,

Мамочку мою.

Поздравить и сказать хочу,

Что я тебя люблю.

Спасибо за заботу,



Твою и доброту.За то, что исполнялаТы не одну мечту.

Хочу тебе любимая,

Я пожелать всех благ.

И связь чтоб нерушимая,

Была всегда у нас.

И крепкого здоровья,



Тебе желаю я.Чтобы была счастливая,Ты, мамочка моя!

Источник: pozdravok.ru