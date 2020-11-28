День матери 29 ноября 2020 года: История чудесного праздника и потрясающие поздравления для милых и нежных мам

День матери российские граждане ежегодно отмечают в последнее ноябрьское воскресенье. Официально праздник был утвержден в 1998 году по предложению Алевтины Апариной, возглавлявшей в тот период Комитет Государственной думы по делам женщин, семьи и молодежи. Приказ об учреждении государственного праздника был подписан президентом РФ Борисом Ельциным.
Впервые отмеченный в масштабах страны в 1999 году День матери быстро вошел в пятерку самых любимых праздников россиян. В каждой семье его отмечают по-своему. Кто-то устраивает пышное домашнее торжество, кто-то смотрит по телевизору праздничный концерт, а кто-то просто радуется своему материнскому счастью и возможности видеть рядом свою маму. Традиционно в этот осенний день дети дарят любимым мамам открытки, подарки, сладости и цветы. Но самое главное для каждой матери — любовь и внимание.
***
Моя мамуля, ты прекрасна,
Я так хочу, чтобы всегда
Твои глаза сияли ясно,
Чтоб ты сияла, как звезда!
Тебе спасибо за старания,
За каждый миг и каждый час,
За все советы, воспитание,
За много мудрых, добрых фраз!
Тебе, мамулечка, желаю
Здоровья много, долгих лет
И счастья без конца и края,
Чтоб жизнь дарила яркий свет!
***
Так хочется, чтоб на планете
Всем мамам счастливо жилось.
Всегда чтоб радовали дети,
День матери — прекрасный праздник.
Всем мамам низкий наш поклон.
Пусть в их глазах сияет счастье,
Пусть будет чистым небосклон.
***
Мама — это наш Ангел Хранитель, наш дом, наша вселенная. Поэтому день матери — это особенный праздник, который напоминает о родном и нежно любимом человеке. Хочется пожелать душевного спокойствия, успеха, сопутствующего во всем, прекрасного здоровья, крепких отношений в семье и счастья, переливающегося через край!
***
Все комплименты мира
Сегодня для тебя.
С Днем мамы поздравляю,
Любимая моя!
Живи как можно дольше,
И радуйся всегда.
Любви тебе, здоровья
На долгие года!
***
Мама, милая, родная, дорогая,
Ты одна такая у меня.
И в День матери тебе я пожелаю
Долгих лет, любви, в душе тепла.
Обнимаю крепко и целую.
Жить тебе в достатке и без бед.
Я тебя любить не перестану,
***
Все женщины, что мамами зовутся
Пусть обязательно сегодня улыбнутся.
И пусть сегодня сыновья и дочки
Целуют нежно мамочкины щечки!
Пусть беды мам обходят стороной.
Вы берегли детей любой ценой,
Пусть будут благодарны ваши дети!
Нет никого роднее и дороже,
Пусть вам Господь во всем всегда поможет!
Пусть слезы не коснуться ваших глаз,
И дети очень сильно любят вас!
***
Мама милая, желаю
Чтобы ты счастливой самой
И красивою была.
Ни минуты не грустила,
Капли слёз не пролила,
Улыбалась и смеялась
И здоровою была.
Поздравляю всей душою,
Этот день — он твой по праву.
Мама, с праздником тебя!
***
Как хорошо, что праздник есть такой,
Напоминает нам о том, что ценно.
О том, что забываем мы порой
О самых близких людях, несомненно.
О тех, кто с колыбели нас растил,
Сил не жалея, ночь не досыпая,
О тех, кто беззаветно нас любил,
Порой обиды разные прощая.
Мамуля, поздравляю я тебя,
Пусть век твой будет долог бесконечно,
Люблю тебя, порой не говоря,
Люблю душою всей тебя сердечно.
Пускай судьба тебе подарит всё,
О чём в далёкой юности мечтала.
Пусть радость каждый новый день несёт.
И чтобы от забот не уставала.
Чтоб счастьем наполнялся каждый день,
Светило солнце ярче, чем обычно.
И чтоб в душе не поселилась тень.
И радости, была, чтоб безграничной.
Не знала чтоб переживаний ты.
А мы стараться будем, честно-честно.
Пусть дарят чаще, мамочка, цветы.
Почёт и слава мамам повсеместно!
***
Как важно знать, что рядом мама,
Поддержку чувствовать, тепло.
Ведь жизнь — она порой упряма,
Нет ближе мамы и дороже,
Нас с детства мама бережет.
Пусть стали старше мы, но всё же
Сердечко мамино — оплот.
И в этот день всех мам планеты
Обнять хотим и пожелать:
Подольше вам встречать рассветы
***
Чудесный праздник есть на свете,
Его должны ценить все дети,
Он всех прекрасней и добрей,
Блистательный День матерей.
Пусть будут счастливы все мамы,
Что нас хранят, не спят ночами,
От зла, печалей и забот!
***
Единственную, милую,
Мамочку мою.
Поздравить и сказать хочу,
Что я тебя люблю.
Спасибо за заботу,
За то, что исполняла
Ты не одну мечту.
Хочу тебе любимая,
Я пожелать всех благ.
И связь чтоб нерушимая,
Была всегда у нас.
И крепкого здоровья,
Чтобы была счастливая,
Ты, мамочка моя!
Источник: pozdravok.ru