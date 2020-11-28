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Общество / Стиль жизни

Какой сегодня церковный праздник? Как каждый может обрести здоровье в эту субботу 28 ноября 2020 года

08:20 28.11.2020 Фото: pixabay.com
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Если в этот праздник сходить в баню попариться и искупаться, то проживешь целый год без болезней.

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Если в Гурьев день снег лег на землю, то он больше не растает до весны
Сюжет: Православные обряды
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Дата в 2020 году: 28 ноября, суббота
Другие названия: Гурий, Гурьян, Зубной целитель, Зима на пегой кобыле
Церковное название: Мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива

Значение: Почтение памяти 3-х мучеников – Гурия, Самона и Авива
Традиции: Молитвы об избавлении от зубной боли

Народный праздник Гурьев день отмечается 28 ноября 2020 года (по старому стилю – 15 ноября). В церковном календаре это дата почтения памяти 3-х мучеников – Гурия, Самона и Авива.

История

Гурий и Самон жили в конце III – начале IV века в городе Эдессе. Когда начались Диоклетианские гонения на христиан, они покинули город, но были схвачены стражей. Их пытали и склоняли к отречению от веры, но мученики отказались. Они были подвержены пыткам и брошены в темницу. Прошло несколько лет, но язычники так и не смогли преклонить их. Тогда им отрубили головы. Позже христиане погребли их тела в одной гробнице.

Авив служил диаконом во времена правления императора Лициния. Язычники донесли правителю, что он проповедует христианство. Авив был схвачен и представлен перед судом. Он отказался поклониться языческим идолам и старался донести Слово Божие до слуха правителя. За строптивость был брошен в огонь, который не коснулся его своими языками пламени, а только душа возвысилась на небеса. Близкие Авива похоронили его тело в той же гробнице, где были погребены Гурий и Самон.

Традиции и обряды

В этот праздник обращаются к святому Гурию с просьбой об избавлении от зубной боли.

Если в этот день в доме рождался ребенок, то традиционно ему в дар подносили воз сена или меру овса. Считалось, что у человека, преподнесшего такой подарок, лошади будут здоровыми.

Приметы

Если в Гурьев день снег лег на землю, то он больше не растает до весны.

Если снега выпало больше обычного – быть богатому урожаю.

Если в этот день дует ветер, то он не утихнет до 19 декабря.

Если днем стоит теплая пасмурная погода или мокрый снег пошел – быть маю ненастным.

Грянул мороз – злые духи исчезнут и не будут беспокоить.

Лошади громко заржали – добрый знак.

Если в этот праздник сходить в баню попариться и искупаться, то проживешь целый год без болезней.

Источник: my-calend.ru

28 ноября 2020 баня Гурьев день история праздник приметы традиции
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