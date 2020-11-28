Традиции и обычаи Рождественского поста: Что запрещено делать с 28 ноября по 6 января 2021 года

Нельзя соблюдать пост против своего желания. Эта мера является добровольной и принесет пользу только тем людям, которые сами готовы пойти на этот шаг.

Пост — это время воздержания, в том числе и духовного

В 2020 году Рождественский пост начинается 28 ноября, а завершится только в канун Великого Рождества Христова — 6 января. Во время поста необходимо следовать важным церковным правилам — читайте о них в нашем материале.

Рождественский пост длится 40 дней и именуется в Церковном уставе Четыредесятницей. Его называют также Филипповым постом, потому что начинается он после 27 ноября — дня памяти святого апостола Филиппа.

Рождественский пост — зимний пост, он служит для всех православных освящением последней части года таинственным обновлением духовного единения с Богом и приготовлением к празднованию Рождества Христова.

Традиции и обычаи Рождественского поста

Смысл поста не только в отказе от мяса и рыбы. Пост — это время воздержания, в том числе и духовного. Следует ограничить просмотр телевизора, использовать интернет только для работы (или учебы), отказаться от компьютерных игр. Но это не значит, что дни должны проходить в скорбных думах. Считали, что в это время нужно ходить в гости и самим с радостью привечать гостей.

Дурной знак — ссоры домашних в Рождественский пост. От случайных неприятностей никто не застрахован, но стоит по возможности беречь друг друга и семейный очаг. С первого дня поста нужно зажигать в доме свечу. Вы можете приобрести церковные свечи или ограничиться обычными.

Запрещалось во время поста охотиться или рыбачить. Конечно, если ваш заработок зависит от рыбного промысла, вряд ли стоит искать новую работу в ноябре, но охота ради удовольствия — точно под запретом. Также в это время старались плотнее кормить домашний скот, так что, постясь, не стоит сажать на диету любимую Муську или Жучку.

Окончание поста — 8 января. К этой дате следует приготовить праздничную одежду на Рождество. Она должна быть не броской, но и не повседневной.

Что можно делать в Рождественский пост

В период Рождественского поста необходимо посещать храмы и благодарить Господа Бога за его помощь. Вы можете попросить о прощении грехов и помолиться за здоровье и счастье ваших близких.

Не забывайте про богоугодные дела, которые вы должны совершать в течение 40 дней. Занимайтесь благотворительностью, не отказывайте в помощи нуждающимся и молитесь за то, чтобы каждый неверующий смог обрести веру в Высшие силы.

Во вторник, четверг, субботу и воскресенье вы можете добавить в свой рацион рыбные блюда. В выходные дни разрешено употребление вина и приготовление пищи на растительном масле. В понедельник, среду и пятницу делать это нежелательно.

В праздничные дни разрешено побаловать себя яствами из рыбы. Однако запрет на мясные блюда остается в силе.

В Рождественский пост нет запретов на определенные хобби и занятия, если они не вредят окружающим. Однако священнослужители рекомендуют сократить времяпровождение перед телевизором или в интернете.

Люди, которые не могут соблюдать пост в полной мере и нуждаются в послаблениях, должны посоветоваться со своим духовным наставником. По состоянию здоровья вы можете соблюдать пост со сниженными требованиями.

Что нельзя делать в Рождественский пост

В период Рождественского поста самый главный запрет накладывается на продукты из мяса, птицы, а также на блюда с содержанием молока и яиц.

Нельзя соблюдать пост против своего желания. Эта мера является добровольной и принесет пользу только тем людям, которые сами готовы пойти на этот шаг.

В этот период нельзя сквернословить, ругаться и обижать других людей, строить козни и совершать грехи. Любое зло обернется против вас.

В пост необходимо воздерживаться от телесных радостей, поэтому в это время не проводятся свадьбы и венчания. По этой же причине верующим необходимо отказаться от физических контактов с противоположным полом и супружеской близости.

Пьянство считается одним из самых тяжёлых грехов. Поэтому в Рождественский пост запрещено злоупотреблять алкоголем. В праздники и выходные дни разрешено выпить красное вино, но необходимо соблюдать меру.

Нежелательно посещение увеселительных мероприятий. Также откажитесь от просмотра развлекательных передач. В этот период нужно отказаться от развлечений и земных радостей, ведь у вас появляется прекрасная возможность заняться своим духовным развитием.

Приметы

Считалось, что все домашние дела во время поста нужно делать днем. Уборка по вечерам могла привлечь в дом нечисть.

Удачу сулило рождение ребенка. Рожденный во время Рождественского поста малыш будет удачливым и счастливым.

В канун Рождества, вечером 7 января, на стол следует поставить 12 блюд — тогда в дом можно привлечь процветание и удачу. Как встретишь Рождество, таким и будет следующий год, поэтому старались, чтобы праздник получился радостным и светлым.

Много примет связано с погодой. Иней или дождь на Филлиповки — год будет урожайным. Если в пост нередки были метели и стоят морозы, ждите ранней весны и хороших урожайных сборов. Метель на Рождество сулила хорошие медоносные сборы на пасеках. Теплый рождественский день обещает весенние холода.

Источник: ysia.ru