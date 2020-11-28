Точный гороскоп каждому знаку зодиака на 29 ноября 2020 года

Гороскоп на 29 ноября 2020 года

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КОЗЕРОГ (Capricornus, 22.XII–20.I)

Звезды по-прежнему указывают на опасность для вашего здоровья. Избегайте перенапряжения, физических нагрузок, откажитесь от коммерческих сделок, связанных с риском. Для предупреждения обострения хронических заболеваний займитесь профилактикой. Этот день является началом трудного противоречивого периода, когда отношения с коллегами и близкими людьми будут проверяться на устойчивость и потребуют переоценки. Гроза или дождь во сне или наяву — знак отхода от завоеванных позиций.

ВОДОЛЕЙ (Aquarius, 21.I–19.II)

День связан с испытаниями на прочность. Возможные неприятности или закалят вас, или морально уничтожат. Не стоит рассчитывать на помощь со стороны, положитесь только на свою интуицию и сообразительность. В отношениях с окружающими людьми проявите врожденное благородство.

РЫБЫ (Pisces, 20.II–20.III)

День символизирует перемены и трансформацию психической энергии. В этот день возможны перемены, контакты и новые знакомства. Возможен денежный кризис - внезапные и непредвиденные расходы скажутся на семейном бюджете. Относитесь к этому по-философски. Будьте внимательны, так как вероятны серьезные потери и просчеты. Этот день потребует от Рыб большей организованности и целеустремленности.

ОВЕН (Aries, 21.III–20.IV)

Тяжелый и опасный день. Отношения с партнерами, друзьями и близкими людьми будут проверяться на устойчивость. Накопившиеся проблемы или невыполненные обязательства потребуют немедленного разрешения. Постарайтесь собраться и не растрачивайте жизненную энергию по пустякам. Лучше отказаться от новых проектов и заключения договоров. Запаситесь терпением до более благоприятного периода.

ТЕЛЕЦ (Taurus, 21.IV–21.V)

Возможны проблемы с родственниками и друзьями. Эти заботы отнимут ваше время. Возможно, под впечатлением чувств или случайного стечения обстоятельств вам придется расстаться с некоторой суммой. Не огорчайтесь: очень скоро деньги вернутся.

БЛИЗНЕЦЫ (Gemini, 22.V–21.VI)

Звезды рекомендуют женщинам-Близнецам посвятить время досугу вне дома, так как не исключено, что именно сегодня они познакомятся с человеком, которого если не полюбят, то смогут причислить потом к числу своих ближайших друзей. У мужчин-Близнецов возможны проблемы с родственниками или друзьями. Эти заботы отнимут много времени и сил.

РАК (Cancer, 22.VI–22.VII)

Возможно, что вас привлекут к решению своих проблем родственники и друзья. Кроме того, домашние дела и проблемы с детьми потребуют от вас больших материальных затрат и душевных сил. Хлопоты и заботы утомят. К концу дня вы почувствуете себя измотанным и уставшим. Уделите немного внимания и себе, но не оставайтесь долго в одиночестве. Вечер проведите в гостях у самых близких друзей или смените форму деятельности на более творческую.

ЛЕВ (Leo, 23.VII–23.VIII)

Крайне неблагоприятный день. Обманы и клевета недоброжелателей могут отрицательно сказаться на продвижении дел или благосклонности начальства. Не исключено, что ситуация заставит вас пересмотреть отношения с партнерами: кто-то из вашего окружения действует против ваших интересов.

ДЕВА (Virgo, 24.VIII–23.IX)

Этот день является началом трудного противоречивого периода, когда отношения с коллегами и близкими людьми будут проверяться на устойчивость и потребуют переоценки. Не злоупотребляйте заботой и терпением близких вам людей. Ваша способность к самопожертвованию сейчас окажется необходимой и для них и для вас. Обратите внимание на здоровье. Возможно возникновение инфекционного заболевания.

ВЕСЫ (Libra, 24.IX–23.X)

Критический день, когда не стоит совершать важных необратимых поступков, особенно касающихся здоровья. Осложнения и замедление хода дел, недовольство и требовательность близких людей скажутся на нервной системе. Многие Весы будут стремиться к уединению — оно окажется умиротворяющим и плодотворным.

СКОРПИОН (Scorpius, 24.X–22.XI)

Возможна отчужденность и агрессивность по отношению к людям, которые настойчиво требуют от вас внимания. Даже проблемы семьи могут отойти на второй план, и вам будет все равно, что происходит дома. Кроме того, возможен денежный кризис — внезапные и непредвиденные расходы скажутся на семейном бюджете. Как следствие — ухудшение самочувствия.

СТРЕЛЕЦ (Sagittarius, 23.XI–21.XII)

Сегодня любые поездки, новые знакомства или встречи потребуют значительных денежных средств или серьезных затрат нервной энергии. Так что измерьте свои возможности и определите желание загодя. Стремление проводить досуг вне дома приведет женщин-Стрельцов к знакомству с человеком, которого они смогут причислить к числу своих ближайших друзей. У мужчин-Стрельцов возможные проблемы и заботы с родственниками или друзьями отнимут много времени и сил. Вероятно, из-за жестокой обиды или случайного стечения обстоятельств вам придется расстаться со своей спутницей. Сны обычно исполняются. Царапина, рана, кровь во сне - к предательству

Источник: supercook.ru