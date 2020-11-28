Как вырастут цены на новые авто в 2021 году

Средневзвешенная цена автомобиля в 2021 году может вырасти на 10%.

В сентябре 2020 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 1 652 524 рубля

Курс доллара оказывает прямое влияние на стоимость машин, и если он продолжит расти, то в следующем году рост средневзвешенной* цены на новые легковые автомобили в России может достичь 10%. Такие прогнозы озвучили эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе онлайн-конференции «AUTOSTAT Analitic Day», которая прошла 25 ноября 2020 года.

Так, за последние шесть лет, начиная с 2014 года, средневзвешенная цена нового автомобиля в нашей стране выросла на 66%. При этом в текущем году ее рост (+6,5%) оказался ниже по сравнению с тем, как вырос курс доллара (более 10%). Для сравнения: в 2015 году средневзвешенные цены выросли на 20% (по отношению к 2014 году).

«Это объясняется изменением структуры самого рынка, – считает директор «АВТОСТАТ» Сергей Целиков, – он сместился в сторону продаж более доступных моделей».

Также в рамках конференции своим мнением о тенденциях рынка и стратегиях будущего поделились Светлана Боброва (компания «Нильсен Россия»), Андрей Коченков (член Правления АО МС Банк Рус) и Вячеслав Зубарев (президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры»). Узнать о прогнозах экспертов, а также посмотреть полную запись конференции можно по ссылке.

* Рассчитывалась на основе средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций (объем двигателя, привод, трансмиссия, кузов).