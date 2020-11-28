Молитвы на начало Рождественского поста 28-29 ноября 2020 года

Первой, кому стоит вознести молитву, Матерь Божия. Она готовится произвести на свет Божьего младенца и испытывает двоякие чувства гордости и страха перед предстоящим таинством.

Молитвы на начало поста помогут каждому верующему правильно подготовиться к Рождеству

Рождественский пост — время духовного роста и очищения от грехов. Молитвы на начало поста помогут каждому верующему правильно подготовиться к Рождеству.

Человеческая жизнь коротка, поэтому необходимо прикладывать усилия для нравственного развития и придерживаться праведной жизни. Великие посты служат поводом для того, чтобы человек стоял на страже своей добродетели и не позволял негативному влиянию коснуться своей души. Очистить помыслы и открыть сердце Господу можно с помощью молитв в день начала Рождественского поста.

Молитвы на начало поста

Первый день Рождественского поста следует провести в смирении и вознесении молитвы Господу. Он поможет преодолеть трудности говения и встать на путь обновления.

«Господи милостивый, прими молитву от раба Твоего (имя) и не оставь меня на пути к просветлению. Отпусти грехи мои вольные и невольные, помоги наставлениями своими и даруй мне сил выдержать все испытания, данные для моего просветления и борьбы со злыми силами».

Первой, кому стоит вознести молитву, Матерь Божия. Она готовится произвести на свет Божьего младенца и испытывает двоякие чувства гордости и страха перед предстоящим таинством. Православным христианам необходимо поддержать ее, помолившись за ее здоровье и здоровье младенца.

«Матерь Божья, внемли словам раба своего (имя) и прими помощь от всех молящихся в муках твоих. Пусть роды твои пройдут легко, да даруешь Ты нам, грешным, Господа нашего. Защити его и оберегай до последнего дня, да не убоимся и мы мук страшных. Всепрощающая и всепонимающая, защити и нас своей дланью, не оставь в своей заботе и направь на путь истинный. Аминь».

Не стоит забывать и главную молитву всех христиан — «Отче наш». Читайте ее каждый вечер после последнего приема пищи и просите милости у Господа выдержать тяготы поста.

Утро перед завтраком также следует начинать с вознесения хвалы Господу.

«Отче наш милосердный. Благослови на прием пищи, дарованный тобой, да убереги меня от помыслов неверных и очисти душу мою от нечистого».

Ежедневные молитвы ведут каждого человека по праведной дороге и не дают оступиться. Рождественский пост призывает верующих людей к уединению и восхвалению дел Господа. В вере и благочестии кроется смысл нашей жизни. Не оставляйте молитв, и Высшие силы не оставят вас без поддержки и помощи. Мы желаем вам счастья и благополучия.

Источник: dailyhoro.ru