28.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Деньги / Общество

Нужно ли идти в Пенсионный фонд для оформления пенсии, ответил ПФР

21:00 28.11.2020 Фото: Wikimedia Commons
0

Подать заявление можно как через портал госуслуг, так и через Личный кабинет на сайте ПФР.

% name% title
Получать пенсию можно через банк или через организации почтовой службы

В текущем году специалистами органов ПФР Новосибирской области уже назначено около 33-х тысяч пенсий различных видов (страховых и пенсий по государственному пенсионному обеспечению). БОльшая часть пенсий сегодня специалистами Пенсионного фонда устанавливается без личного посещения гражданами клиентских служб ПФР или МФЦ.

Одну из самых востребованных услуг Пенсионного фонда – установление пенсии – сегодня достаточно просто получить без личного посещения клиентской службы ПФР или МФЦ. Специалисты Пенсионного фонда проводят заблаговременную работу с лицами, уходящими на пенсию. С этой целью органы ПФР заключили уже более 33-х тысяч соглашений с работодателями, которые по телекоммуникационных каналам связи предоставляют в органы ПФР всю необходимую для предварительного формирования макета пенсионного дела информацию на своих работников. При достижении пенсионного возраста этому работнику уже нет необходимости приходить с документами и справками в ПФР – ему достаточно в электронном виде подать заявление об установлении страховой пенсии, указав способ доставки пенсии, и специалисты ПФР установят пенсию дистанционно. Кстати, такое заявление работник может подать не только через свой личный компьютер или гаджет, но и через своего работодателя, заключившего соглашение с ПФР.

В иных случаях при подаче заявления через электронный сервис ПФР на установление любого вида пенсии ПФР организуют взаимодействие с заявителем посредством телефонной связи. В рамках оказания услуг по предоставлению документов о стаже и заработке, обязанность которых возложена на самого заявителя, территориальный орган  ПФР самостоятельно направляет запросы во все организации, архивные службы, госорганы и т.д. по истребованию необходимых документов и сведений  для назначения пенсии, а также при необходимости проводит другие процедуры по уточнению сведений на индивидуальном лицевом счете будущего пенсионера. Такая работа позволяет максимально учитывать пенсионные права граждан и оперативно назначать пенсии.

Подать заявление можно как через портал госуслуг, так и через Личный кабинет на сайте ПФР. Информация о виде назначенной пенсии и её размере будет отображена в Личном кабинете. При подаче заявления о назначении пенсии целесообразно сразу определиться и со способом ее доставки. Получать пенсию можно через банк или через организации почтовой службы.

Электронный сервис по подаче заявления на установление пенсии на сегодняшний день является самым востребованным: 80% заявлений на установление пенсии сегодня в нашем регионе поступает именно в электронном виде.

Источник: ПФР

личное посещение личный кабинет оформление пенсии пенсия
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы будете оформлять пенсию через личный кабинет?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

День матери 29 ноября 2020 года: История чудесного праздника и потрясающие поздравления для милых и нежных мам
21:20 28-11-2020
День матери 29 ноября 2020 года: История чудесного праздника и потрясающие поздравления для милых и нежных мам
Нужно ли идти в Пенсионный фонд для оформления пенсии, ответил ПФР
21:00 28-11-2020
Нужно ли идти в Пенсионный фонд для оформления пенсии, ответил ПФР
Ожидают выплаты 15000 рублей на каждого ребенка в декабре 2020 года россияне
20:30 28-11-2020
Ожидают выплаты 15000 рублей на каждого ребенка в декабре 2020 года россияне
Какие вакцины можно и нужно ставить при беременности
20:00 28-11-2020
Какие вакцины можно и нужно ставить при беременности
Сильная молитва Матроне о здоровье матери
19:50 28-11-2020
Сильная молитва Матроне о здоровье матери
Деньги на индексацию пенсии в 2021 -2023 годах утвердила Госдума. Какие проценты заложены?
19:30 28-11-2020
Деньги на индексацию пенсии в 2021 -2023 годах утвердила Госдума. Какие проценты заложены?
Изящные и чувственные картинки в День Матери на 29 ноября
19:20 28-11-2020
Изящные и чувственные картинки в День Матери на 29 ноября
Какие категории россиян имеют шанс получить выплату по 10 000 рублей к Новому году, сообщили в Госдуме 3
19:00 28-11-2020
Какие категории россиян имеют шанс получить выплату по 10 000 рублей к Новому году, сообщили в Госдуме
Кому не нужна прививка от COVID-19: Онищенко против вакцинации всех подряд 1
18:18 28-11-2020
Кому не нужна прививка от COVID-19: Онищенко против вакцинации всех подряд
Розыск: Исчез бесследно рыжий подросток после ссоры с матерью в Новосибирске
18:03 28-11-2020
Розыск: Исчез бесследно рыжий подросток после ссоры с матерью в Новосибирске