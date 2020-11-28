Нужно ли идти в Пенсионный фонд для оформления пенсии, ответил ПФР

Подать заявление можно как через портал госуслуг, так и через Личный кабинет на сайте ПФР.

Получать пенсию можно через банк или через организации почтовой службы

В текущем году специалистами органов ПФР Новосибирской области уже назначено около 33-х тысяч пенсий различных видов (страховых и пенсий по государственному пенсионному обеспечению). БОльшая часть пенсий сегодня специалистами Пенсионного фонда устанавливается без личного посещения гражданами клиентских служб ПФР или МФЦ.

Одну из самых востребованных услуг Пенсионного фонда – установление пенсии – сегодня достаточно просто получить без личного посещения клиентской службы ПФР или МФЦ. Специалисты Пенсионного фонда проводят заблаговременную работу с лицами, уходящими на пенсию. С этой целью органы ПФР заключили уже более 33-х тысяч соглашений с работодателями, которые по телекоммуникационных каналам связи предоставляют в органы ПФР всю необходимую для предварительного формирования макета пенсионного дела информацию на своих работников. При достижении пенсионного возраста этому работнику уже нет необходимости приходить с документами и справками в ПФР – ему достаточно в электронном виде подать заявление об установлении страховой пенсии, указав способ доставки пенсии, и специалисты ПФР установят пенсию дистанционно. Кстати, такое заявление работник может подать не только через свой личный компьютер или гаджет, но и через своего работодателя, заключившего соглашение с ПФР.

В иных случаях при подаче заявления через электронный сервис ПФР на установление любого вида пенсии ПФР организуют взаимодействие с заявителем посредством телефонной связи. В рамках оказания услуг по предоставлению документов о стаже и заработке, обязанность которых возложена на самого заявителя, территориальный орган ПФР самостоятельно направляет запросы во все организации, архивные службы, госорганы и т.д. по истребованию необходимых документов и сведений для назначения пенсии, а также при необходимости проводит другие процедуры по уточнению сведений на индивидуальном лицевом счете будущего пенсионера. Такая работа позволяет максимально учитывать пенсионные права граждан и оперативно назначать пенсии.

Подать заявление можно как через портал госуслуг, так и через Личный кабинет на сайте ПФР. Информация о виде назначенной пенсии и её размере будет отображена в Личном кабинете. При подаче заявления о назначении пенсии целесообразно сразу определиться и со способом ее доставки. Получать пенсию можно через банк или через организации почтовой службы.

Электронный сервис по подаче заявления на установление пенсии на сегодняшний день является самым востребованным: 80% заявлений на установление пенсии сегодня в нашем регионе поступает именно в электронном виде.

Источник: ПФР