О выплатах на детей в 6000, 12000, 18000 рублей, отчиталось правительство. Кто получил?

Размеры выплат: от 6 000 рублей на первого ребенка, 12 000 рублей на второго ребенка, 18 000 рублей получают родители при рождении третьего и последующих детей. Если у родителей есть дети от предыдущих браков, при установлении очередности рожденного ребенка учитываются все дети, рожденные или усыновленные его матерью, при условии проживания в этой семье.

Напомним, в Новосибирской области в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей с детьми» нацпроекта «Демография» семьям с детьми предоставляют 4 меры социальной поддержки: ежемесячная денежная выплата в связи с рождением первого ребенка до трех лет, ежемесячная денежная выплата в размере прожиточного минимума для детей, областной семейный капитал и единовременное пособие при рождении ребенка в молодой семье.

Всего в регионе действует 27 мер социальной поддержки семей с детьми. Подробная информация о порядке получения опубликована на сайте министерства труда и социального развития Новосибирской области.

Источник: Правительство НСО