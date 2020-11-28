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О выплатах на детей в 6000, 12000, 18000 рублей, отчиталось правительство. Кто получил?

16:00 28.11.2020 Фото: Pixabay
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Более 7 000 молодых семей региона получили выплаты при рождении ребенка по нацпроекту «Демография».

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Семьям с детьми предоставляют 4 меры социальной поддержки
В Новосибирской области продолжается выплата единовременных пособий при рождении ребенка в молодой семье – одна из выплат проекта «Финансовая поддержка семей с детьми» национального проекта «Демография». Выплата предоставляется семьям, проживающим в регионе, в которых один из супругов не достиг 30-летнего возраста. В текущем году выплаты из областного бюджета получили 7 175 молодых семей.

Размеры выплат: от 6 000 рублей на первого ребенка, 12 000 рублей на второго ребенка, 18 000 рублей получают родители при рождении третьего и последующих детей. Если у родителей есть дети от предыдущих браков, при установлении очередности рожденного ребенка учитываются все дети, рожденные или усыновленные его матерью, при условии проживания в этой семье.

Напомним, в Новосибирской области в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей с детьми» нацпроекта «Демография» семьям с детьми предоставляют 4 меры социальной поддержки: ежемесячная денежная выплата в связи с рождением первого ребенка до трех лет, ежемесячная денежная выплата в размере прожиточного минимума для детей, областной семейный капитал и единовременное пособие при рождении ребенка в молодой семье.

Всего в регионе действует 27 мер социальной поддержки семей с детьми. Подробная информация о порядке получения опубликована на сайте министерства труда и социального развития Новосибирской области.

Источник: Правительство НСО

меры поддержки молодая семья проект "Демография" соцподдержка
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