Деньги на индексацию пенсии в 2021 -2023 годах утвердила Госдума. Какие проценты заложены?

Социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению с 1 апреля 2021 года вырастут на 2,6 процента.

С 1 февраля запланировано повышение ежемесячных денежных выплат

Доходы Пенсионного фонда в 2021 году составят 9,1 трлн рублей, в 2022 году — 10 трлн и в 2023 году — 10,5 трлн рублей. Это предполагает проект бюджета Пенсионного фонда РФ, который Госдума приняла в окончательном чтении 26 ноября.

Расходы ПФР в 2020 году запланированы в размере 9,6 трлн рублей, в 2022 году — 10,1 трлн и в 2023 году — 10,5 трлн рублей. Дефицит бюджета в следующем году составит 494,9 млрд рублей.

Индексация страховых пенсий в 2021 году превысит уровень инфляции и составит 6,3 процента. В 2022 и 2023 годах, согласно проекту, страховые пенсии увеличатся на 5,9 процента и 5,6 процента соответственно. Социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению с 1 апреля 2021 года вырастут на 2,6 процента. В 2022 году, согласно проекту, социальные пенсии будут проиндексированы на 8,5 процента, 2023 году — на 0,9 процента.

Размер материнского (семейного) капитала после рождения первого ребёнка в 2021 году составит 483 881,83 рубля, в 2022 году — 503 237,10 рубля, в 2023 году — 523 366,58 рубля. В случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей размер выплаты составит в 2021 году — 639 431,83 рубля, в 2022 году — 665 009,10 рубля, в 2023 году — 691 609,46 рубля.

Как ранее рассказала «Парламентской газете» заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова, с 1 февраля запланировано повышение ежемесячных денежных выплат. Здесь размер индексации определяется исходя из индекса потребительских цен за предыдущий год — пока он 3,8 процента.

Источник: Парламентская газета