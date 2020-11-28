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У кого именины 28 ноября по церковному календарю?

07:10 28.11.2020 Фото: Pixabay
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По церковному православному календарю 28 ноября отмечается 7 мужских именин.

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С именинами вас!
Григорий от древнегреческого григорео - «бодрствовать», «быть бдительным», «не спящий»
Дмитрий от древнегреческого имени Деметриос - «посвящённый Деметре (богине плодородия)», «земледелец»
Никита от древнегреческого имени Никетас, происходящее от никетес - «победитель»
Николай от древнегреческого имени Николаос - «победитель народов»
Петр от древнегреческого имени Петрос - «камень», «твердый», «надежный»
Филипп от древнегреческого имени Филиппос - «любящий лошадей»
Фома от имени Томас, происходящее от древнееврейского теом - «близнец»
день ангела именинники именины
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