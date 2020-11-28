|Григорий
|от древнегреческого григорео - «бодрствовать», «быть бдительным», «не спящий»
|Дмитрий
|от древнегреческого имени Деметриос - «посвящённый Деметре (богине плодородия)», «земледелец»
|Никита
|от древнегреческого имени Никетас, происходящее от никетес - «победитель»
|Николай
|от древнегреческого имени Николаос - «победитель народов»
|Петр
|от древнегреческого имени Петрос - «камень», «твердый», «надежный»
|Филипп
|от древнегреческого имени Филиппос - «любящий лошадей»
|Фома
|от имени Томас, происходящее от древнееврейского теом - «близнец»
У кого именины 28 ноября по церковному календарю?
07:10 28.11.2020
По церковному православному календарю 28 ноября отмечается 7 мужских именин.
Спасибо за ваш голос
От редакции
Кто у вас именинник?
Какой сегодня церковный праздник? Как каждый может обрести здоровье в эту субботу 28 ноября 2020 года
08:20 28-11-2020
Гороскоп на сегодня: советы Павла Глобы на 28 ноября 2020 года для всех знаков зодиака
08:10 28-11-2020
У кого именины 28 ноября по церковному календарю?
07:10 28-11-2020
Как вырастут цены на новые авто в 2021 году
04:00 28-11-2020
В новых домах предлагают отменить взносы за капремонт
03:00 28-11-2020
Молитва на любовь
02:00 28-11-2020
40 000 рублей - размер пенсии для комфортной жизни в старости. А еще лучше -100 тысяч рублей. Не правда ли? 1
01:00 28-11-2020
Предсказание Нострадамуса на 2021 год: 5 вариантов конца света 1
00:30 28-11-2020