У кого именины 28 ноября по церковному календарю?

По церковному православному календарю 28 ноября отмечается 7 мужских именин.

С именинами вас! Григорий от древнегреческого григорео - «бодрствовать», «быть бдительным», «не спящий» Дмитрий от древнегреческого имени Деметриос - «посвящённый Деметре (богине плодородия)», «земледелец» Никита от древнегреческого имени Никетас, происходящее от никетес - «победитель» Николай от древнегреческого имени Николаос - «победитель народов» Петр от древнегреческого имени Петрос - «камень», «твердый», «надежный» Филипп от древнегреческого имени Филиппос - «любящий лошадей» Фома от имени Томас, происходящее от древнееврейского теом - «близнец»

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