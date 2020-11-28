Всю жизнь ждал её: 40-летние невеста Вероника Ковалева и жених Илья Ивин целовались в масках на регистрации брака в Бердске

Илья еще в школе понял, что Вероника станет его женой. Так и получилось.

Жених с невестой счастливы

За три дня до наступления зимы, 27 ноября 2020 вступили в брак Илья Ивин и Вероника Ковалева в Бердске. На невесте белое кружевное платье и эффектные красные туфли-лодочки. Жених в темной дубленке с замиранием сердца обнимал любимую.

Новобрачным по 40 лет. Знакомы они 22 года, но парой решили стать лишь 2,5 года назад.

Илье Вероника нравилась всю жизнь. Как говорит жених, всё было предопределено судьбой.

- Эта женщина мне нравилась всю жизнь. Так сложилось судьба. Мы вместе,- поделился эмоциями с "Курьер. Среда. Бердск" Илья Ивин.

Веронике в Илье больше всего понравилось то, что он человек слова.

- Я увидела в нем мужчину. Он настоящий человек слова. С первого дня сказал, что я стану его женой. Я от этого предложения не увиливала,- рассказала Вероника Ковалева.

Как утверждают супруги, на процедуре бракосочетания они были в масках.

- В масках и целовались. Губная помада была размазана на лице,- с улыбкой произнесла невеста.

Пандемия пандемией, а жизнь продолжается, как и любовь, так и желание создать семью, поэтому многие молодожены уже доказали, что коронавирус-не помеха любви!

С праздником, молодожены!