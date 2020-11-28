Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 28 ноября 2020 в России и мире

• День пьяного ёжика
• День профессионального бухгалтера
• Начало Рождественского поста
• Всемирный день сострадания (World Compassion Day)
• День красной планеты (Red Planet Day)
• День памяти преподобного Паисия Величковского
• День геоморфолога
• Международный день осведомлённости об ауре (International Aura Awareness Day)
• День французских тостов (National French Toast Day) - США
• Пилиповка - Беларусь
• День памяти жертв голодоморов - Украина
• День военно-морских сил - Иран
• День независимости - Панама
• День республики - Конго
• День независимости - Албания
• День провозглашения независимости - Восточный Тимор
• День республики - Бурунди
• День независимости - Мавритания
• День памяти святых апостолов Фаддея и Варфоломея - Армения
• Именины у Дмитрия, Никиты, Петра, Николая
• Гурьев день (Гурьян, Зубной целитель, Гурий Морозный)
Важные даты
- 1365на Ивановской площади Московского Кремля основан Чудов монастырь, древнейший монастырь российской столицы.
- 1670в парижском театре Пале-Рояль состоялась премьера пьесы Мольера «Мещанин во дворянстве».
- 1908сформирована Амурская речная флотилия.
- 1912начало работы IV Государственной Думы Российской империи.
- 1943началась Тегеранская конференция глав правительств трёх союзных держав СССР (И. В. Сталин), США (Ф. Д. Рузвельт) и Великобритании (У. Черчилль).
- 1950основана международная организация «План Коломбо»
- 1972катастрофа DC-8 в аэропорту Шереметьево, погибли 62 человека.
- 1974последнее выступление Джона Леннона на сцене во время концерта Элтона Джона в «Мэдисон Сквер Гарден».
- 1976катастрофа Ту-104 в окрестностях Шереметьево, погибли 73 человека.
- 2016в авиакатастрофе погибла бо́льшая часть бразильской футбольной команды «Шапекоэнсе».
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend