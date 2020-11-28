Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 28 ноября 2020 в России и мире

Список праздников России и мира 28 ноября 2020 года ознакомит с государственными, профессиональными, международными, народными, необычными праздниками, которые отмечаются в этот день.

28 ноября начало Рождественского поста

• День пьяного ёжика

• День профессионального бухгалтера

• Начало Рождественского поста



• День придумывания новых слов• Всемирный день сострадания (World Compassion Day)• День красной планеты (Red Planet Day)• День памяти преподобного Паисия Величковского• День геоморфолога• Международный день осведомлённости об ауре (International Aura Awareness Day)• День французских тостов (National French Toast Day) - США• Пилиповка - Беларусь• «Суббота малого бизнеса» (Small Business Saturday) - США• День памяти жертв голодоморов - Украина• День военно-морских сил - Иран• День независимости - Панама• День республики - Конго• День независимости - Албания• День провозглашения независимости - Восточный Тимор• День республики - Бурунди• День республики - Чад• День независимости - Мавритания• День памяти святых апостолов Фаддея и Варфоломея - Армения• Именины у Дмитрия, Никиты, Петра, Николая• Гурьев день (Гурьян, Зубной целитель, Гурий Морозный)

Важные даты

1365на Ивановской площади Московского Кремля основан Чудов монастырь, древнейший монастырь российской столицы.

1670в парижском театре Пале-Рояль состоялась премьера пьесы Мольера «Мещанин во дворянстве».

1908сформирована Амурская речная флотилия.

1912начало работы IV Государственной Думы Российской империи.

1943началась Тегеранская конференция глав правительств трёх союзных держав СССР (И. В. Сталин), США (Ф. Д. Рузвельт) и Великобритании (У. Черчилль).

1950основана международная организация «План Коломбо»

1972катастрофа DC-8 в аэропорту Шереметьево, погибли 62 человека.

1974последнее выступление Джона Леннона на сцене во время концерта Элтона Джона в «Мэдисон Сквер Гарден».

1976катастрофа Ту-104 в окрестностях Шереметьево, погибли 73 человека.

2016в авиакатастрофе погибла бо́льшая часть бразильской футбольной команды «Шапекоэнсе».

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend