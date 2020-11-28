День матери 2020: самого близкого на земле человека поздравляют 29 ноября

29 ноября в Росси отмечается день матери

Мама - в этих четырех буквах содержится огромная любовь, поддержка, сила и опора для большинства людей. Вырастая, дети хотят вернуть часть той заботы, которую дарят им матери. Для россиян есть особый день, который посвящён только мамам.

История праздника

В России в 2020 году День матери выпал на 29 ноября. Официально в нашей стране праздник появился 30 января 1998 года. Глава государства подписал указ, в котором прописал отмечать праздник в нерабочий день — последнее воскресенье ноября. Таким образом, в этом году празднику будет 22 года. В указе прописано, что праздник создан для “повышения социальной значимости материнства”.



Несмотря на то, что праздник совсем молодой, у него появились свои традиции: дети преподносят символические подарки. Чаще всего этого цветы. День матери занимает 4 место по количеству проданных букетов.

Подарки от правительства

Многих мам России ждут выплаты пособия в государственный праздник. Чтобы получить подарочную выплату женщине необходимо попадать под определённую категорию.

50 тысяч рублей получат многодетные мамы

27 ноября состоялась церемония вручения губернатором Новосибирской области знака отличия «За материнскую доблесть» многодетным матерям. 39 многодетных матерей региона получили денежное единовременное вознаграждение 50 000 рублей без учета налога на доходы физических лиц. Кроме этого женщины получали знак отличия «За материнскую доблесть». В Новосибирской области награждение многодетных мам проводится с 2008 года. Наградили и женщин из Бердска, Искитима и Искитимского района.

Материнский капитал

В 2020 году условия получения материнского капитала изменились. На первенца тоже стали выплачивать денежную сумму. В 2020 году материнского капитала составляет 466 617 рублей за первого ребёнка и 616 617 рублей за второго .

Пособие по уходу за ребёнком до полутора лет



Ежемесячное пособие может получить один из родителей, который решил взять уход за ребёнком на себя. При этом он не должен иметь статус работающего родителя. Размер пособия зависит от МРОТ, предельного дохода для населения, страховых взносов и среднего заработка. Неработающий родитель получит всего 6 752 рубля, то есть минимальную сумму.

О других материнских выплатах, читайте на "Курьер.Среда. Бердск."

Что дарят сибиряки свои мамам в этот день

Амелия. 24 года

- Моя мама живет от меня за тысячу километров, я не могу поздравить лично, но заказала курьерскую доставку её любимых цветов.

Кристина, 22 года

- В день матери я испеку для неё любимый праздничный торт. Возиться придется всю субботу, но это того стоит. Для моей мамы будет сюрприз, она не знает о моих кондитерских способностях.

Ирина, 30 лет



- В воскресенье я расскажу ей, что она впервые станет бабушкой. Она очень ждет внуков, поэтому я уверена, она точно будет счастлива.- Нас с мамой разделяет расстояние, но даже сквозь километры я чувствую её. Мама проживает в глухой деревне, с населением 500 человек. Курьерских доставок там нет. Поэтому я отравила ей посылку почтой России. В подарке собрала все художественные принадлежности, которые она давно хотела, но не могла позволить. Она у меня художница.____________________________________________________________________

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