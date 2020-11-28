Сейчас взносы за капремонт в новостройках в каждом регионе начинают платить по-разному. После ввода в эксплуатацию дом должен попасть в программу капитального ремонта — на это может уйти от года до пяти лет.

В новых домах предлагают отменить взносы за капремонт

В Жилищный кодекс предлагают внести изменение, согласно которому в течение первых пяти лет после ввода дома в эксплуатацию жильцы не должны платить взносы за капитальный ремонт. Законопроект (есть в распоряжении «Известий») планируют внести в Госдуму на следующей неделе депутаты и сенаторы от ЛДПР.

Сейчас взносы за капремонт в новостройках в каждом регионе начинают платить по-разному. После ввода в эксплуатацию дом должен попасть в программу капитального ремонта — на это может уйти от года до пяти лет. Пока этого не произошло, жильцы не платят взносы, пояснил член комитета Совета Федерации по социальной политике Сергей Леонов. Политик уточнил, что все при этом находятся в неравных условиях.

Инициативу поддержал глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев. Единоросс отметил, что в первые годы эксплуатации ответственность за устранение погрешностей всё равно должен нести застройщик.

— Мы должны строить дома, которым не требуется капитальный ремонт в краткосрочной перспективе, — заявил «Известиям» депутат.

Однако в Минстрое опасаются, что принятие законопроекта может стать проблемой для бюджетов субъектов РФ. Если жителям новостроек предоставлять отсрочку, то потребуется принять дополнительные меры по обеспечению финансовой устойчивости региональных программ, и одной из такой мер может быть повышение минимального размера взноса на капремонт, уточнили в министерстве.

Источник: Известия