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Пенсионер может узнать точный размер повышения пенсии на 2021-2023: формула расчета и процент индексации

14:31 28.11.2020 Фото: Pixnio
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Госдума 24 ноября приняла во втором чтении проект бюджета Пенсионного фонда России на следующую «трёхлетку».

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В 2022 году страховые пенсии увеличатся на 5,9 процента

Страховые пенсии в 2021 году будут повышены в среднем на тысячу рублей, сказала заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова в интервью телеканалу «Вместе-РФ».

При этом конкретный размер повышения выплат зависит от того, какую пенсию человек получал в этом году.

Госдума 24 ноября приняла во втором чтении проект бюджета Пенсионного фонда России на следующую «трёхлетку». Согласно документу, индексация страховых пенсий в 2021 году превысит уровень инфляции и составит 6,3 процента. В 2022 и 2023 годах, согласно проекту, страховые пенсии увеличатся на 5,9 процента и 5,6 процента соответственно.

«То есть, если, к примеру, в этому году человек получает 20 тысяч рублей, то 6,3% составит чуть больше, чем 1 200 рублей; если пенсия меньше, например, 15 тысяч рублей, то 6,3 процента — это около 900 рублей», — пояснила Елена Бибикова

Парламентарий напомнила, что ещё в прошлом году Президент Владимир Путин обозначил, что в ближайшие 5 лет пенсии будут индексироваться на уровень выше инфляции — в среднем на тысячу рублей в год.

Источник: Парламентская газета

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От редакции

Сколько для вас составит индексация в рублях?

Аноним, 28 ноября 2020 16:01
800 руб.НВР:
Алла, 28 ноября 2020 16:13
О каком повышении вы пишете? Нарисованная инфляция во много раз ниже реальной.

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