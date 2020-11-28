ПЦР-тест на COVID-19: ответы на главные 5 вопросов

Для того чтобы сдать анализ, нужно предварительно записаться на приём в лаборатории. На процедуру принимают при предъявлении паспорта и полиса ОМС.

Тест на COVID-19 должны сдавать люди с подозрением на коронавирус

Пользователи портала «Госуслуги» могут получить результаты теста на коронавирус и уведомление об их готовности в личном кабинете. Такую возможность предусмотрело Минцифры России, передал ТАСС 26 ноября. В ведомстве пояснили, что это позволит снизить долю поддельных справок, а также избавит от необходимости направлять их в Роспотребнадзор после возвращения из-за рубежа. «Парламентская газета» решила выяснить, кому положено пройти тест на COVID-19, где и как это сделать, а также почему анализ иногда даёт ложный результат.

1. Для чего нужен тест

Анализ на COVID-19 необходим, чтобы узнать, есть ли у человека с симптомами ОРВИ или пневмонии коронавирусная болезнь, а также понять, выздоровел ли пациент, заразившийся этой инфекцией, сказано на сайте Роспотребнадзора.

Для этого используют ПЦР-анализ (полимеразная цепная реакция) — молекулярно-генетический анализ, который помогает выявлять возбудителя COVID-19 в организме. Если в теле человека есть достаточное для определения в лаборатории количество коронавирусных частиц (от 10 × 3 до 10 × 5 копий вируса в зависимости от теста), ПЦР-тест даст положительный результат, даже если человек чувствует себя здоровым.

2. Кому необходимо сдавать анализ

Тест на COVID-19 должны сдавать люди с подозрением на коронавирус и пациенты, у которых ранее подтвердили наличие инфекции. Среди тех, у кого может быть подозрение на коронавирус, — все, кто близко контактировал с больным COVID-19, пациенты с диагнозом «внебольничная пневмония», медицинские работники (они проходят тест раз в неделю) и те, кто имеет риск инфицирования на рабочих местах, а также все люди с симптомами ОРВИ, отмечается на сайте стопкоронавирус.рф.

Если же человек здоров, не контактирует с больными, соблюдает все профилактические меры при выходе из дома, не общается с людьми, имеющими хронические заболевания и риск тяжёлого течения коронавируса, то им проходить регулярное тестирование не нужно, сообщило ранее санитарное ведомство «Российской газете».

Кроме того, сейчас, согласно приказу Минздрава России, всем людям перед плановой госпитализацией необходимо сдать тест на COVID-19 за семь дней до поступления в стационар. Однако ведомство планирует отменить эту норму, передал «Интерфакс» 26 ноября. Замглавы Минздрава Евгений Камкин объяснил это изданию тем, что в стационаре людям и так делают тест. При этом при госпитализации у пациентов должны отсутствовать клинические проявления и признаки острых респираторных заболеваний.

3. Каковы правила прохождения теста

Для того чтобы сдать анализ, нужно предварительно записаться на приём в лаборатории. На процедуру принимают при предъявлении паспорта и полиса ОМС, сказано на сайте Правительства Москвы.

Для исследования берётся мазок из носа и ротоглотки. Чтобы тест прошёл успешно, врачи просят не есть за два часа до анализа, накануне не чистить зубы, за 30 минут не полоскать горло, не промывать нос, не сосать леденцы и не жевать жвачку, так как все эти действия могут просто «смыть» вирус.

Если заражение COVID-19 подтвердится, то о диагнозе сообщат в Роспотребнадзор для повторного подтверждения. В зависимости от симптомов человеку назначат лечение на дому или госпитализируют в стационар.

4. Кому полагается прохождение теста в государственной поликлинике, а кому — в частной

При появлении симптомов, характерных для COVID-19, — одышка, сильный кашель, боль в грудной клетке, повышение температуры более 38°C, выраженная слабость, в Роспотребнадзоре советуют позвонить в поликлинику и описать ситуацию. При подозрении на ковид врач приедет на дом, бесплатно возьмёт мазок на анализ и отправит его в лабораторию. Сдать анализ бесплатно в государственной поликлинике можно и самому, но для этого потребуется направление от врача. Исключение — Москва, там можно сделать анализ и без назначения. В городе открыто 207 пунктов, куда может записаться любой житель столицы, говорится на сайте стопкоронавирус.рф.

Также сдать ПЦР-тест можно платно в частной лаборатории. Но они имеют право брать биоматериал на исследование только у людей без признаков инфекции, не контактировавших с больными COVID-19. Если у человека есть симптомы ОРВИ, анализы в частной лаборатории не возьмут. Из этого можно сделать вывод, что сдавать ПЦР-тест за деньги имеет смысл только людям, которые чувствуют себя хорошо, но подозревают, что могут быть бессимптомными носителями болезни. С перечнем организаций Роспотребнадзора, осуществляющих лабораторную диагностику коронавируса можно ознакомиться на сайте ведомства.

5. Почему некоторые тесты дают ложный отрицательный результат

Примерно в 30-40 процентах случаев тесты на коронавирус могут дать ложноотрицательный результат, сказал 5 ноября в пресс-центре МИА «Россия сегодня» главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев. Правда, это не связано с качеством самих тестов, отметил он, проблема заключается в некачественном взятии биоматериалов.

В Роспотребнадзоре пояснили «Известиям» 9 ноября, что ошибочные тесты могут быть также из-за наличия в организме похожего по структуре, родственного возбудителя, а ещё из-за слишком малого наличия частиц COVID-19 в организме. Виноваты в ложных результаты бывают и сами пациенты, которые нарушают правила подготовки к анализу.

Источник: Парламентская газета