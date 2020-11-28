Какие категории россиян имеют шанс получить выплату по 10 000 рублей к Новому году, сообщили в Госдуме

По словам лидера «Справедливой России» Сергея Миронова, в выплатах в размере 10 000 рублей остро нуждаются в преддверии Нового года малоимущие семьи.

Пандемия коронавируса нанесла серьезный удар по всему обществу

Партия «Справедливая Россия» выступила с инициативой о том, чтобы отдельным категориям граждан нашей страны выплатили по 10 000 рублей к Новому году.

Предложение озвучил лидер фракции Сергей Миронов. «Справедливоросс» подчеркнул, что речь будет идти в таком случае об очередной мере социальной поддержки нуждающихся со стороны государства.

Пособия 10 000 к Новому году – кому хотят выплатить деньги

По словам лидера «Справедливой России» Сергея Миронова, в выплатах в размере 10 000 рублей остро нуждаются в преддверии Нового года малоимущие семьи. Политик уточнил, что это должны быть единовременные выплаты.

Члены фракции уточнили, что правительству следует принять это решение по аналогии с выплатами семьям, воспитывающим детей, которые власть ввела летом уходящего года. Сейчас представители «Справедливой России» предложили оказать помощь одиноким пенсионерам и инвалидам, а также малоимущим и многодетным семьям.

Коронавирус «ударил» по обществу

Комментируя идею «Справедливой России», Сергей Миронов констатировал, что пандемия коронавируса нанесла серьезный удар по всему обществу, но в самом тяжелом положении оказались в итоге, разумеется, малоимущие граждане. Многие просто не смогут позволить себе накрыть новогодние столы, посетовал политик.

Парламентарий констатировал, что его фракция предлагает правительству изучить возможность введения новых социальных выплат. Особенно в финансовой поддержке со стороны государства нуждаются сегодня пенсионеры, оказавшиеся на самоизоляции, резюмировал Миронов.

«Потянет» ли бюджет?

Официальные представители Госдумы России ранее проинформировали общественность о том, что на получение единовременных выплат в преддверии Нового года можно рассчитывать ветеранам ВОВ.

Члены думского комитета по вопросам экономической политики выразили уверенность в том, что госбюджет такие выплаты «потянет». Не исключено, что ветеранам выплатят к Новому году по 10 000 рублей.

Источник: Пронедра