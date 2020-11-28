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Чудовищная мясорубка: Раздавило на куски в мусорном прессе 54-летнего слесаря

10:53 28.11.2020 Фото: pixabay.com
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Когда рабочий залез внутрь для ремонта, неожиданно сработал датчик загрузки, люк автоматически закрылся, а машина подумала, что внутрь попал мусор и принялась его утрамбовывать.

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Шансов выжить у мужчины не было

В чувашском Новочебоксарске произошёл чудовищный случай. Об этом рассказали в региональном СК.

54-летний слесарь-ремонтник во время обеда решил заняться ремонтом мусороперерабатывающего пресса в тот момент, когда от сломавшегося аппарата отошли инженеры. Причем заниматься этим ему не следовало - он не знал, в каком состоянии находился аппарат.

Когда рабочий залез внутрь, неожиданно сработал датчик загрузки, люк автоматически закрылся, а машина подумала, что внутрь попал мусор и принялась его утрамбовывать.

Разумеется, спасти мужчину не удалось, так как его раздавило на мелкие куски. Кошмарные фото были опубликованы в социальных сетях.

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего, устанавливаются конкретные должностные лица организации, которые были ответственны за охрану труда и соблюдение техники безопасности.

инженер мусор пресс рабочий раздавило
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