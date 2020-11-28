Труп закатали в бетон: его нашли в подвале во время ремонта

Кроме костей, следователи нашли некоторые вещи. Коммунальщики решили поменять трубы в многоквартирном оме и наткнулись на страшную находку.

Останки человека нашли в подвале во время проведения ремонтных работ

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обнаружения в подвале многоквартирного дома забетонированных костных останков человека. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба управления СК по Красноярскому краю и Хакасии.

"Во время проведения ремонтных работ по замене тепловой трубы работниками коммунальной службы в приямке обнаружены человеческие останки, покрытые бетонной стяжкой. В ходе осмотра места происшествия также обнаружены некоторые вещи", - говорится в сообщении.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Назначен ряд судебных экспертиз, проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личности погибшего и всех обстоятельств произошедшего.