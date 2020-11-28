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Солнце почти 8 часов постоит над Бердском 28 ноября: будет ясная погода

08:38 28.11.2020 Фото: Курьер. Среда Бердск
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Субботняя погода порадует бердчан. Такой она сохранится до первых чисел декабря.

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В начале декабря Бердск завалит снегом

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в Новосибирской области в ближайшие сутки будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег.

Местами туманы, изморозь. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный ночью 2-7 м/с, днём 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью -18, -23°С, при облачности -12, -17°С, днем -8, -13°С.

В Бердске в субботу, 28 ноября, синоптики обещают ясную и безветренную погоду. Днем - около минус 11 градусов. Световой день продлится всего 7 часов и 46 минут. В 17.08 солнце, вставшее в 9.22, закатится.

Почти такая же погода ждет жителей Бердска в воскресенье, 29 ноября. Только ожидается облачность. А в ночь на понедельник возможен снег. Похолодание, по прогнозам синоптиков, начнется с 3 декабря.

гидрометцентр гололед погода прогноз синоптик солнце
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