Кадры с места убийства неизвестным смертником ученого-ядерщика появились в Сети

Фахризаде стал жертвой атаки террористов близ иранской столицы. Отмечается, что сначала произошел взрыв, а затем автомобиль ученого обстреляли другие нападавшие.

Появились кадры с места убийства одного из создателей ядерной программы Ирана

В сети появились кадры с места убийства высокопоставленного ученого-ядерщика, одного из создателей ядерной программы Ирана Мухсина Фахризаде. Фотографии и видео опубликованы на странице Rich Kids of Tehran в Twitter.

На снимках можно заметить место взрыва, в результате которого слетел асфальт, а также поврежденные машины. На дороге запечатлена лужа крови.

Как сообщает РИА Новости, в Минобороны Ирана подтвердили смерть Фахризаде, назвав его мучеником. Покушение было совершено во второй половине дня 27 ноября в населенном пункте Абсард. В ведомстве не сообщили о том, кто еще погиб в результате нападения.

«К сожалению, усилия врачей оказались безуспешными, и несколько минут назад (…) он погиб смертью мученика», — отметили в пресс-службе министерства и уточнили, что ученого убили террористы.

Как пишет The Times of Israel, сразу после госпитализации Фахризаде в больницу были доставлены его телохранители. Ученого отправили в медучреждение на самолете, однако это не помогло его спасти.

По данным агентства Tasnim News, Фахризаде стал жертвой атаки террористов близ иранской столицы. Отмечается, что сначала на месте произошел подрыв смертника, а затем автомобиль ученого обстреляли другие нападавшие. В результате нападения погибли несколько человек. В частности, речь может идти о родственниках Фахризаде, которые, по предварительным сведениям, могли находиться вместе с ним в момент покушения.

Другие подробности произошедшего устанавливаются.

В свою очередь, Telegram-канал «Военный обозреватель» отмечает, что, по всей видимости, к убийству Фахризаде причастны израильские спецслужбы: ядерщик был убит спустя всего несколько дней после тайного визита израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и главы «Моссада» Йоси Коэна в Саудовскую Аравию. В настоящее время подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана приведены в состояние повышенной боевой готовности.

Несколько лет назад на Фахризаде уже совершалось покушение, однако тогда ему удалось выжить.