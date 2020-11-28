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Пугающие цифры по зараженным COVID-19 за сутки на 28 ноября в Бердске озвучил оперштаб

09:57 28.11.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Общее число заболевших коронавирусной инфекцией бердчан стремительно приближается к 800. Прирост за неделю составил 52 человека.

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Коронавирус бушует в Бердске
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Продлят коронавирусные ограничения в школах и детсадах. На сколько?Пугающие цифры по зараженным COVID-19 за сутки на 28 ноября в Бердске озвучил оперштабЕщё 661 новостей

По данным оперативного штаба, на 28 ноября в Бердске под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 987 жителя города. Из них 54 ребенка.

Выздоровели и выписались за все врем пандемии 739 пациентов. Но за последние сутки взяли еще анализы на коронавирусную инфекцию у 131 бердчанина. Результаты тестов станут известны позже.

На субботу, 28 ноября, выявили 8 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в Бердске официально зарегистрировано 792 случая заболевания коронавирусом.

Как показывает статистика, за неделю в Бердске заразились коронавирусной инфекцией  52 человека.

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