Пугающие цифры по зараженным COVID-19 за сутки на 28 ноября в Бердске озвучил оперштаб

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией бердчан стремительно приближается к 800. Прирост за неделю составил 52 человека.

Коронавирус бушует в Бердске

По данным оперативного штаба, на 28 ноября в Бердске под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 987 жителя города. Из них 54 ребенка.

Выздоровели и выписались за все врем пандемии 739 пациентов. Но за последние сутки взяли еще анализы на коронавирусную инфекцию у 131 бердчанина. Результаты тестов станут известны позже.

На субботу, 28 ноября, выявили 8 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в Бердске официально зарегистрировано 792 случая заболевания коронавирусом.

Как показывает статистика, за неделю в Бердске заразились коронавирусной инфекцией 52 человека.