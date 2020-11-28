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Вас удивят три неочевидных симптома COVID-19, обнаруженных врачами

11:06 28.11.2020 Фото: Минздрава НСО
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Доктор отметил, что при коронавирусе вообще могут наблюдаться любые симптомы ОРВИ, только про них меньше говорят.

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Врач назвал три неочевидных симптома COVID-19
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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При COVID-19 могут происходить нарушения в работе желудочно-кишечного тракта и возникать проявления инфекции на коже, а также бессонница.

Такие неочевидные и малоизвестные симптомы в разговоре с «Лентой.ру» перечислил заведующий отделением сомнологии в исследовательском центре оториноларингологии медико-биологического агентства, врач-терапевт Александр Мельников.

«Вообще они не очень редкие, но просто о них меньше говорят. Допустим, могут быть кожные проявления, могут быть нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта в виде диареи — в общем, симптомов на самом деле много», — сказал врач.

Мельников отметил, что при коронавирусе вообще могут наблюдаться любые симптомы ОРВИ.

«Допустим, желудочный грипп, ротавирус. Такие же симптомы со стороны ЖКТ могут возникать и при коронавирусной инфекции», — отметил он.

Кроме того, неочевидным симптомом может быть нарушение сна.

«Это один из симптомов, которые вообще при любой инфекции наблюдаются, и в том числе при коронавирусе, — сказал врач. — на фоне высокой температуры и сбитого суточного ритма бессонница возникает очень часто».

Однако такой симптом, по словам Мельникова, встречается не у всех пациентов — некоторые, наоборот, страдают сонливостью, что является нормальным во время заболевания, сопровождаемого воспалительными факторами.

Ранее главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев заявил, что заболевшие COVID-19 чаще всего сталкиваются с повышением температуры, слабостью, кашлем, одышкой, головной болью и болью в горле. По его словам, в большинстве случаев (90 процентов) у пациентов с коронавирусом температура поднимается до 37,5 градуса.

COVID-19 бессонница врач-терапевт коронавирус симптомы Александр Мельников
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