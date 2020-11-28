Тотальную облаву на пьяных водителей объявила ГИБДД в Бердске до декабря 2020

Всего за 10 месяцев текущего года в Новосибирской области выявлено 7200 водителей, управлявших транспортным средством в нетрезвом состоянии.

В Новосибирской области пройдут профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель»

В последние дни ноября в Новосибирской области пройдут профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель». Экипажи ДПС ГИБДД будут выявлять водителей в состоянии опьянения и пресекать грубые нарушения правил дорожного движения в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий. Об этом в субботу сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

Всего за 10 месяцев текущего года в Новосибирской области выявлено 7200 водителей, управлявших транспортным средством в нетрезвом состоянии. За этот же период зарегистрировано 234 ДТП с участием водителей в состоянии опьянения и отказавшихся от медицинского освидетельствования, в которых 55 человек погибли, 277 получили различные травмы.

-Госавтоинспекция напоминает, что в настоящее время за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрено административное наказание в виде штрафа 30 тысяч рублей и лишения права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. За такое же нарушение, совершенное повторно, водителя могут привлечь к уголовной ответственности, вплоть до лишения свободы до 2 лет с одновременным лишением водительских прав до трех лет, - отметили в полицейском ведомстве.

Автоинспекторы призывают водителей не садиться за руль в нетрезвом состоянии и просят новосибирцев своевременно сообщать о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, предположительно управляют автомобилем в нетрезвом состоянии, ближайшему наряду ДПС или по телефону – 112.