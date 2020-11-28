28.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Авто

Тотальную облаву на пьяных водителей объявила ГИБДД в Бердске до декабря 2020

11:18 28.11.2020 Фото: ГУ МВД по НСО
0

Всего за 10 месяцев текущего года в Новосибирской области выявлено 7200 водителей, управлявших транспортным средством в нетрезвом состоянии.

% name% title
В Новосибирской области пройдут профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель»

В последние дни ноября в Новосибирской области пройдут профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель». Экипажи ДПС ГИБДД будут выявлять водителей в состоянии опьянения и пресекать грубые нарушения правил дорожного движения в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий. Об этом в субботу сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

Всего за 10 месяцев текущего года в Новосибирской области выявлено 7200 водителей, управлявших транспортным средством в нетрезвом состоянии. За этот же период зарегистрировано 234 ДТП с участием водителей в состоянии опьянения и отказавшихся от медицинского освидетельствования, в которых 55 человек погибли, 277 получили различные травмы.

-Госавтоинспекция напоминает, что в настоящее время за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрено административное наказание в виде штрафа 30 тысяч рублей и лишения права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. За такое же нарушение, совершенное повторно, водителя могут привлечь к уголовной ответственности, вплоть до лишения свободы до 2 лет с одновременным лишением водительских прав до трех лет, - отметили в полицейском ведомстве.

Автоинспекторы призывают водителей не садиться за руль в нетрезвом состоянии и просят новосибирцев своевременно сообщать о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, предположительно управляют автомобилем в нетрезвом состоянии, ближайшему наряду ДПС или по телефону – 112.

ГИБДД инспекция нарушения пьяный водитель ГУ МВД по НСО
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы звоните в полицию, когда видите пьяного за рулем?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Скончался 38-летний мужчина от COVID-19 в числе 6 погибших за сутки на 28 ноября в Новосибирской области
12:23 28-11-2020
Скончался 38-летний мужчина от COVID-19 в числе 6 погибших за сутки на 28 ноября в Новосибирской области
5 знаков зодиака ожидают кардинальные перемены в 2021 году. Кому год быка принесет новые возможности и большой успех?
12:20 28-11-2020
5 знаков зодиака ожидают кардинальные перемены в 2021 году. Кому год быка принесет новые возможности и большой успех?
Срок за мошенничество получила ведущая популярной телепередачи
12:12 28-11-2020
Срок за мошенничество получила ведущая популярной телепередачи
Российские пенсии сравнили с иностранными в евро. Кто победил?
11:54 28-11-2020
Российские пенсии сравнили с иностранными в евро. Кто победил?
Традиции и обычаи Рождественского поста: Что запрещено делать с 28 ноября по 6 января 2021 года
11:50 28-11-2020
Традиции и обычаи Рождественского поста: Что запрещено делать с 28 ноября по 6 января 2021 года
Залетел в огород и лег на крышу KIA Rio с пьяным водителем в Новосибирске. Смотрите видео
11:45 28-11-2020
Залетел в огород и лег на крышу KIA Rio с пьяным водителем в Новосибирске. Смотрите видео
Когда снимем маски: Условия отмены масочного режима назвал Роспотребнадзор
11:31 28-11-2020
Когда снимем маски: Условия отмены масочного режима назвал Роспотребнадзор
Анна Семенович: "Вражда семей Фриске и Шепелева разрушает психику маленького Платона"
11:20 28-11-2020
Анна Семенович:
БердскТотальную облаву на пьяных водителей объявила ГИБДД в Бердске до декабря 2020
11:18 28-11-2020
Тотальную облаву на пьяных водителей объявила ГИБДД в Бердске до декабря 2020
Вас удивят три неочевидных симптома COVID-19, обнаруженных врачами
11:06 28-11-2020
Вас удивят три неочевидных симптома COVID-19, обнаруженных врачами