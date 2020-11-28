Когда снимем маски: Условия отмены масочного режима назвал Роспотребнадзор

Климатический фактор оказывает лишь незначительное влияние на распространение инфекции, так как коронавирус «живет не на морозе, а в организме человека».

Маски разрешат снять, когда коронавирус приобретет сезонный характер

Масочный режим будет сохраняться в стране до тех пор, пока коронавирус не приобретет сезонный характер. Об этом заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Масочный режим будет сохраняться до того момента, пока распространение вируса не приобретет такие масштабы, когда вирус станет обычным сезонным насморком», — рассказал Горелов в интервью телеканалу «Россия-24». Специалист Роспотребнадзора подчеркнул, что климатический фактор оказывает лишь незначительное влияние на распространение инфекции, так как коронавирус «живет не на морозе, а в организме человека».

Ранее сообщалось, что если в мире не случится никакой неприятности с вакциной, к концу следующего лета пандемия коронавируса закончится.