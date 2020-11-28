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Залетел в огород и лег на крышу KIA Rio с пьяным водителем в Новосибирске. Смотрите видео

11:45 28.11.2020 Фото: АСТ-54
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Хозяйка частной усадьбы заявила, что для нее начался сезон ремонта забора. В ночном происшествии водитель иномарки выжил.

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В результате ДТП автомобиль получил значительные повреждения и перевернулся на крышу

В ночь на 28 ноября в Ленинском районе Новосибирска водитель седана KIA Rio не справился с управлением на повороте и влетел в огород частного дома на улице Клубной.

В результате ДТП автомобиль получил значительные повреждения и перевернулся на крышу. Как передает АСТ-54, водитель находился в нетрезвом состоянии и серьёзно не пострадал.

В 3:30 водитель 1992 года рождения двигался за рулём автомобиля КИА по улице 2-й Станционной со стороны Станционной в сторону Большой и у дома №2 на улице Клубной не справился с управлением и совершил опрокидывание и наезд на забор жилого дома. В результате ДТП никто не пострадал, у водителя установлено алкогольное опьянение.

Составлен административный материал, водитель будет привлечён к административной ответственности, рассказал старший инспектор пропаганды ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков.

В Госавтоинспекции также напомнили, что водителю, управляющему автомобилем в состоянии опьянения, грозит лишение права управления от полутора до двух лет и административный штраф 30 тысяч рублей.

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