Российские пенсии сравнили с иностранными в евро. Кто победил?

Подавляющее большинство россиян имеет пенсию на уровне или чуть выше прожиточного минимума, а средняя по стране, согласно данным Росстата на середину 2020 года, не дотягивала даже до 15 000 рублей (порядка $200).

Российские пенсии наглядно сравнили с заграничными

Большинство россиян хотели бы получать пенсию в размере 30-50 тысяч рублей, гласят результаты свежего опроса. Куда там - средняя пенсия в России сейчас меньше 15 000. МК сравнил российские пенсии с иностранными и получился совет - сколько надо каждый месяц откладывать, коли на государство надежды нет, чтобы обеспечить себе в старости ту самую идеальную пенсию.

Авторы исследования опросили представителей разных профессий, сколько бы они хотели получать на старости лет «для полного счастья». Результаты получились предсказуемыми в том смысле, что представители более высокооплачиваемых специальностей пожелали себе более высоких пенсий.

В среднем, каждый пятый из занятых на производстве рассчитывает на выплаты в 30-40 тысяч рублей в месяц. Медики, учителя, водители, официанты, повара оценили свои пенсионные потребности в 40-50 тысяч рублей. Ну а самые высокие запросы - у программистов, финансистов и строителей. Большая часть сотрудников из этих сфер, после выхода на заслуженный отдых, хотела бы получать 100 тысяч рублей в месяц и более.

В самом по себе желании жить на старости на 100 тысяч рублей, разумеется, ничего зазорного нет. Проблема, однако, в том, что с позиций сегодняшнего дня такие пенсии достижимы лишь для узкой прослойки граждан: экс-министры, экс-депутаты, экс-главы регионов плюс судьи, военноначальники и космонавты. Подавляющее большинство россиян имеет пенсию на уровне или чуть выше прожиточного минимума, а средняя по стране, согласно данным Росстата на середину 2020 года, не дотягивала даже до 15 тысяч рублей (порядка $200).

Как смотрится этот показатель на фоне других стран? Прямо скажем, бледно. От мировых лидеров по пенсионному обеспечению мы отстаем даже не в разы, а на порядок.

ТОП-10 стран мира с самым высоким показателем среднемесячной пенсии, 2019 г. (в евро)

1. Люксембург – 3350

2. Кувейт – 3000

3. ОАЭ – 2776

4. Саудовская Аравия – 2500

5. Швейцария – 2046

6. Швеция – 1865

7. Финляндия – 1780

8. Япония – 1700

9. Норвегия – 1584

10. Исландия – 1550

Причина нашего колоссального отставания по среднему размеру пенсий от ведущих стран понятна: в России очень низкие средние зарплаты. А одно тесно связано с другим: ведь в солидарной пенсионной системе, которая используется в РФ, пенсия является производной от зарплат. Социальные отчисления ныне работающих россиян и формируют размер Пенсионного фонда, из которого идут выплаты действующим пенсионерам.

В связи с этим специалисты во всем мире используют показатель под названием «коэффициент замещения», который рассчитывается по соотношению средних зарплат и пенсий в каждой стране. Тут Россия, увы, тоже отстает от большинства развитых и развивающихся государств, хотя пропасть уже не столь разительна. К примеру, в США по состоянию на 2019 год средняя пенсия равнялась $1400, а средняя зарплата в стране $4378. Коэффициент замещения -38%. В Германии – соответствующие цифры 1200 евро и 3771 евро. Коэффициент замещения – 42%.