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Срок за мошенничество получила ведущая популярной телепередачи

12:12 28.11.2020 Фото: Скриншот
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Судья Дмитриева пообещала бизнесмену использовать свои связи с силовиками, чтобы разрешить его спор с деловым партнёром.

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Судья из телепередачи «Час суда» получила срок за мошенничество

Замоскворецкий суд Москвы приговорил к двум годам условно исполнительницу роли судьи в передаче «Час суда. Дела семейные» Елену Дмитриеву.

Ведущей было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, ей грозило наказание вплоть до 10 лет лишения свободы, пишет ТАСС.

Известно, что Дмитриева имеет юридическое образование, долгое время она вела передачу «Час суда. Дела семейные» и производные от неё программы на нескольких телеканалах с 2004 года. По данным СМИ, Дмитриева пообещала бизнесмену использовать свои связи с силовиками, чтобы разрешить его спор с деловым партнёром. Последний обратился в правоохранительные органы, после чего Дмитриеву задержали.

бизнесмен в особо крупном размере мошенничество судья телеканал Елена Дмитриева
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