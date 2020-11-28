Срок за мошенничество получила ведущая популярной телепередачи

Судья Дмитриева пообещала бизнесмену использовать свои связи с силовиками, чтобы разрешить его спор с деловым партнёром.

Судья из телепередачи «Час суда» получила срок за мошенничество

Замоскворецкий суд Москвы приговорил к двум годам условно исполнительницу роли судьи в передаче «Час суда. Дела семейные» Елену Дмитриеву.

Ведущей было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, ей грозило наказание вплоть до 10 лет лишения свободы, пишет ТАСС.

Известно, что Дмитриева имеет юридическое образование, долгое время она вела передачу «Час суда. Дела семейные» и производные от неё программы на нескольких телеканалах с 2004 года. По данным СМИ, Дмитриева пообещала бизнесмену использовать свои связи с силовиками, чтобы разрешить его спор с деловым партнёром. Последний обратился в правоохранительные органы, после чего Дмитриеву задержали.