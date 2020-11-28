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Ожил покойник в морге: патологоанатом уже взял скальпель для бальзамирования тела

12:43 28.11.2020 Фото: vk.com
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Главврач больницы перевел все стрелки на родственников и сказал, что они сами поспешили отвезти потерявшего сознание в морг.

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Покойник ожил в морге под скальпелем патологоанатома
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Ожил покойник в морге: патологоанатом уже взял скальпель для бальзамирования телаСкончался 38-летний мужчина от COVID-19 в числе 6 погибших за сутки на 28 ноября в Новосибирской областиЕщё 555 новостей

В Кении сотрудники морга испытали настоящий шок и потрясение, после того, как к ним доставили тело 32-летнего мужчины. Когда патологоанатомы готовились приступить к процедуре бальзамирования, покойник внезапно ожил.

Питер Киген страдал тяжелым недугом. Дома ному стало плохо, он потерял сознание и, как думали медики, умер. Его доставили в больницу морг Капкатет в округе Керико, а оттуда в морг, пишет газета The Standard.

Младшему брату Питера сообщили, что тот скончался по пути в травматологию.

В свою очередь главврач больницы перевел все стрелки на родственников, и сказал журналистам, что они сами поспешили отвезти его в морг.

А вот оживший «покойник» был очень счастлив и поклялся посвятить свою жизнь евангелизму.

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