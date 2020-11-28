Сколько "подозреваемых" по COVID-19 на 28 ноября насчитали в Бердске?

В числе находящихся под наблюдением 54 ребенка. 131 бердчанин ждет результатов теста на коронавирус. Выздоровевших все еще меньше заразившихся.

Пугающие цифры по зараженным COVID-19 за сутки на 28 ноября в Бердске озвучил оперштаб

По данным оперативного штаба, на 28 ноября в Бердске под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 987 жителя города. Из них 54 ребенка.

Выздоровели и выписались за все врем пандемии 739 пациентов. Но за последние сутки взяли еще анализы на коронавирусную инфекцию у 131 бердчанина. Результаты тестов станут известны позже.

На субботу, 28 ноября, выявили 8 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в Бердске официально зарегистрировано 792 случая заболевания коронавирусом, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

Как показывает статистика, за неделю в Бердске заразились коронавирусной инфекцией 52 человека.