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Сколько "подозреваемых" по COVID-19 на 28 ноября насчитали в Бердске?

13:03 28.11.2020 Фото: Минздрава НСО
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В числе находящихся под наблюдением 54 ребенка. 131 бердчанин ждет результатов теста на коронавирус. Выздоровевших все еще меньше заразившихся.

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Пугающие цифры по зараженным COVID-19 за сутки на 28 ноября в Бердске озвучил оперштаб
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Сколько "подозреваемых" по COVID-19 на 28 ноября насчитали в Бердске?Скончался 38-летний мужчина от COVID-19 в числе 6 погибших за сутки на 28 ноября в Новосибирской областиЕщё 666 новостей

По данным оперативного штаба, на 28 ноября в Бердске под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 987 жителя города. Из них 54 ребенка.

Выздоровели и выписались за все врем пандемии 739 пациентов. Но за последние сутки взяли еще анализы на коронавирусную инфекцию у 131 бердчанина. Результаты тестов станут известны позже.

На субботу, 28 ноября, выявили 8 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в Бердске официально зарегистрировано 792 случая заболевания коронавирусом, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

Как показывает статистика, за неделю в Бердске заразились коронавирусной инфекцией 52 человека.

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