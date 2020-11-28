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Погибла в сауне во время пожара 26-летняя женщина в гостинице Новосибирска

13:12 28.11.2020 Фото: ГУ МЧС по НСО
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Из 11 человек, находившихся в бане, шестеро спаслись самостоятельно, четверых эвакуировали пожарные. Огонь вспыхнул в парилке. Погибшая спустилась, чтобы помочь друзьям.

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Женщина погибла в результате пожара в сауне гостиницы в Новосибирске

Пожар произошел в помещении сауны двухэтажной гостиницы в Новосибирске, когда в здании находилось 11 человек. В результате пожара погибла женщина, сообщили  в субботу в управлении МЧС по Новосибирской области.

"В 08:13 (04:13 мск) пожарно-спасательные подразделения выехали на сообщения о пожаре, [горела] частная двухэтажная гостиница в подвальном помещении. По прибытии к месту вызова там было плотное задымление. По оперативной информации известно, что внутри здания на момент пожара находилось 11 человек, шесть человек эвакуировались самостоятельно, четыре человека были спасены. Также на воздух была эвакуирована женщина без признаков жизни", - сообщили в пресс-службе спасательного ведомства.

В МЧС уточнили, что очаг пожара находился в парильной, он был ликвидирован на площади 20 кв. метров. Сейчас на месте пожара работают дознаватели МЧС и сотрудники Следственного комитета для установления причины пожара и всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщила старший помощник руководителя управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова, проводится доследственная проверка. По ее словам, погибшая - девушка 1994 года рождения. По предварительной информации, на момент возникновения пожара девушка находилась на втором этаже здания, но решила спуститься в парильную, чтобы помочь находящимся там, в результате чего задохнулась.

задохнулась задымление пожар сауны эвакуировали Анастасия Кулешова ГУ МЧС по НСО
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