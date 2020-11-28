Сразу две пенсии получат некоторые россияне в декабре 2020. Кому посчастливится?

Пенсионерам, которые пользуются услугами «Почты России», нужно следить за графиком работы. Он изменится из-за длинных новогодних праздников.

Пенсии сразу за два месяца придут в декабре некоторым россиянам

Некоторые россияне получат пенсию в декабре сразу за два месяца, сообщает РИА ФАН.

График выплаты пенсий может измениться из-за новогодних праздников.

В эту категорию попадут те, кому должны выплатить пенсию с 1 по 10 января. Так, они получат деньги сразу за декабрь и январь. При этом пенсионеры, которым выплата приходит после 9-го числа, получат январскую пенсию вовремя.

Как отмечает издание, гражданам, которые пользуются услугами «Почты России», нужно следить за графиком отделений службы. Почта будет открыта только с 4 января.