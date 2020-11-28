28.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Деньги / Общество

Сразу две пенсии получат некоторые россияне в декабре 2020. Кому посчастливится?

13:29 28.11.2020 Фото: pixabay.com
0

Пенсионерам, которые пользуются услугами «Почты России», нужно следить за графиком работы. Он изменится из-за длинных новогодних праздников.

% name% title
Пенсии сразу за два месяца придут в декабре некоторым россиянам

Некоторые россияне получат пенсию в декабре сразу за два месяца, сообщает РИА ФАН.

График выплаты пенсий может измениться из-за новогодних праздников.

В эту категорию попадут те, кому должны выплатить пенсию с 1 по 10 января. Так, они получат деньги сразу за декабрь и январь. При этом пенсионеры, которым выплата приходит после 9-го числа, получат январскую пенсию вовремя.

Как отмечает издание, гражданам, которые пользуются услугами «Почты России», нужно следить за графиком отделений службы. Почта будет открыта только с 4 января.

выплата декабрь пенсия праздник январь
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Растянут удовольствие от траты "больших денег" пенсионеры?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

ПЦР-тест на COVID-19: ответы на главные 5 вопросов
14:30 28-11-2020
ПЦР-тест на COVID-19: ответы на главные 5 вопросов
Названа причина смертельного пожара в сауне 2-этажной гостиницы в Новосибирске
14:24 28-11-2020
Названа причина смертельного пожара в сауне 2-этажной гостиницы в Новосибирске
Как проиндексируют пенсии в 2021 году: окочательный процент повышения от Госдумы
14:10 28-11-2020
Как проиндексируют пенсии в 2021 году: окочательный процент повышения от Госдумы
Почему выходным днем сделать 3 сентября предлагают в Госдуме?
14:08 28-11-2020
Почему выходным днем сделать 3 сентября предлагают в Госдуме?
БердскВсю жизнь ждал её: 40-летние невеста Вероника Ковалева и жених Илья Ивин целовались в масках на регистрации брака в Бердске
14:00 28-11-2020
Всю жизнь ждал её: 40-летние невеста Вероника Ковалева и жених Илья Ивин целовались в масках на регистрации брака в Бердске
БердскДень матери 2020: самого близкого на земле человека поздравляют 29 ноября
13:49 28-11-2020
День матери 2020: самого близкого на земле человека поздравляют 29 ноября
Рожала седьмого ребенка, когда ее 6-летнему сыну отрезал голову пьяный приятель мужа
13:44 28-11-2020
Рожала седьмого ребенка, когда ее 6-летнему сыну отрезал голову пьяный приятель мужа
Сразу две пенсии получат некоторые россияне в декабре 2020. Кому посчастливится?
13:29 28-11-2020
Сразу две пенсии получат некоторые россияне в декабре 2020. Кому посчастливится?
Рождество 25 декабря 2020 года: Традиции и обычаи светлого праздника католиков
13:20 28-11-2020
Рождество 25 декабря 2020 года: Традиции и обычаи светлого праздника католиков
Погибла в сауне во время пожара 26-летняя женщина в гостинице Новосибирска
13:12 28-11-2020
Погибла в сауне во время пожара 26-летняя женщина в гостинице Новосибирска