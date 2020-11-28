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Запретят публиковать фото Гитлера в России

16:30 28.11.2020 Фото: Wikimedia Commons
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Исключение составят случаи, в которых такие изображения используются для формирования негативного отношения к идеологии нацизма.

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В магазинах продается разнообразная сувенирная продукция с изображениями военных преступников времен ВОВ

Публичная демонстрация лиц нацистских преступников может попасть под запрет. Соответствующий законопроект 27 ноября внесли в Госдуму. Исключение составят случаи, в которых такие изображения используются для формирования негативного отношения к идеологии нацизма, пишет ПГ. 

В последнее время произошли резонансные случаи публичного демонстрирования изображений нацистских преступников, отметили в пояснительной записке авторы документа, среди которых вице-спикер Госдумы Петр Толстой и глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская. Кроме того, в магазинах и на различных сайтах в сети «Интернет» продается разнообразная сувенирная продукция (в том числе футболки, блузки, статуэтки) с изображениями военных преступников времен Великой Отечественной войны.

В мае на сайт акции «Бессмертный полк» некоторые пользователи загрузили фотографии нацистских преступников, в том числе Адольфа Гитлера. Следственный комитет открыл уголовные дела о реабилитации нацизма, дела в отношении ряда фигурантов рассматривает суд.

бессмертный полк Гитлер нацизм фашизм фото Гитлера экстремизм
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От редакции

Как бороться с нацизмом?

Поросёнок Пётр, 28 ноября 2020 17:46
День у депутата прожит зря, если он чего либо не предложил запретить.

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