Рожала седьмого ребенка, когда ее 6-летнему сыну отрезал голову пьяный приятель мужа

Последние годы женщина проживала с сыном у случайных знакомых и не имела постоянного дохода. Кроме того, она привлекалась к уголовной ответственности, была лишена родительских прав. С ней работает психолог.

С матерью убитого в Энгельсе ребенка работает психолог

Детский омбудсмен Саратовской области Татьяна Загородняя рассказала, что с матерью убитого шестилетнего мальчика в Энгельсе работает психолог.

Загородняя сообщила, что посетила женщину в Энгельсском перинатальном центре, где та в день убийства мальчика родила седьмого ребенка. По словам омбудсмена, она предложила многодетной матери пожить в кризисном отделении для женщин в центре «Семья», однако та отказалась.

Также омбудсмен отметила, что женщина после родов пробудет в перинатальном центре еще некоторое время, после выписки она намерена снять другое жилье.

«Мама будет находиться в роддоме еще некоторое время. С ней работает психолог центра», — сообщила Загородняя в Instagram в пятницу, 27 ноября.

По словам Загородней, волонтеры собрали для малыша вещи.

По данным следствия, 20 ноября 37-летний отчим оставил своего приятеля присмотреть за шестилетним пасынком, а сам отлучился, при этом мама ребенка была в медучреждении. Под воздействием алкоголя оставшийся присмотреть за мальчиком мужчина схватил нож и нанес ребенку не менее семи ударов в область шеи и спины, после чего малолетний скончался. И отрезал голову, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

В отношении 47-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело, 23 ноября подозреваемый в совершении убийства был арестован на два месяца. Он признал вину в содеянном.

Также в области возбудили уголовное дело о халатности сотрудников органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, так как они своевременно не выявили ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации.

Было установлено, что последние годы женщина проживала с сыном у разных случайных знакомых и не имела постоянного дохода. Кроме того, она привлекалась к уголовной ответственности, была лишена родительских прав в отношении двоих детей, которых опекает бабушка. Еще двоих детей она оставила на попечение мужа.