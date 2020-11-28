Почему выходным днем сделать 3 сентября предлагают в Госдуме?

В правительстве инициативу депутатов не поддержали - нет обоснования и дополнительные расходы работодателям.

Депутат предложил сделать 3 сентября выходным днем

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев (ЛДПР) разработал законопроект об установлении в честь Дня окончания Второй мировой войны нового выходного праздничного дня 3 сентября, сообщает РИА «Новости».

В пояснительной записке отмечается, что включение в Трудовой кодекс нового нерабочего дня обусловлено укреплением «народной памяти о вкладе России и населения Дальнего Востока в победу над фашизмом».

В комиссии правительства по законопроектной деятельности инициативу не поддержали, в том числе обратив внимание, что мотивы, по которым данный день необходимо сделать нерабочим праздничным днем, не указаны. В кабмине считают, что выходной 3 сентября приведет к увеличению издержек работодателей, связанных с оплатой труда, и бюджетных расходов.

Накануне в Госдуме отклонили поправки ЛДПР в Трудовой кодекс о выходном дне 31 декабря, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".