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Названа причина смертельного пожара в сауне 2-этажной гостиницы в Новосибирске

14:24 28.11.2020 Фото: ГУ МЧС по НСО
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26-летняя женщина спустилась на помощь приятелям, когда загорелась парная, но задохнулась от угарного газа. Всего в сауне находилось 11 человек. СК начали проверку по факту смерти на пожаре.

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Погибла в сауне во время пожара 26-летняя женщина в гостинице Новосибирска

Ранним утром 28 ноября произошел пожар в помещении сауны двухэтажной гостиницы в Новосибирске, когда в здании находилось 11 человек. В результате пожара погибла женщина, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

"В 08:13 (04:13 мск) пожарно-спасательные подразделения выехали на сообщения о пожаре, [горела] частная двухэтажная гостиница в подвальном помещении. По прибытии к месту вызова там было плотное задымление. По оперативной информации известно, что внутри здания на момент пожара находилось 11 человек, шесть человек эвакуировались самостоятельно, четыре человека были спасены. Также на воздух была эвакуирована женщина без признаков жизни", - рассказали в управлении МЧС по Новосибирской области.

Очаг пожара находился в парильной, он был ликвидирован на площади 20 кв. метров. Сейчас на месте пожара работают дознаватели МЧС и сотрудники Следственного комитета для установления причины пожара и всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщила старший помощник руководителя управления СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова, проводится доследственная проверка. По ее словам, погибшая - девушка 1994 года рождения. По предварительной информации, на момент возникновения пожара девушка находилась на втором этаже здания, но решила спуститься в парильную, чтобы помочь находящимся там, в результате чего задохнулась.

- Предварительная причина пожара в сауне на ул. Мира, 63А - замыкание электропроводки в парной, - уточнила "Курьер. Среда. Бердск" Кулешова днем в субботу.

гостиница задымление погибла женщина причина пожара эвакуировали Анастасия Кулешова ГУ МЧС по НСО
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