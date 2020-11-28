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День матери 2020: что подарить мамочке 29 ноября

23:30 28.11.2020 Фото: https://bonnycards.ru/
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Это повод встретиться с мамой. В очередной раз напомнить, как она дорога и любима.

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В России праздник отметят в последнее воскресенье ноября, 29 числа

Многие люди задаются вопросом, что подарить на День матери, как сделать так, чтобы самый родной человек точно оценила сюрприз. В России праздник отметят в последнее воскресенье ноября, 29 числа. Это повод встретиться с мамой. В очередной раз напомнить, как она дорога и любима.

Идеи необычных подарков на День матери

Подарок для дома

Обычно первое, что приходит в голову – бытовой подарок. Но не стоит бежать в магазин за очередной сковородкой. В магазинах и на просторах Сети можно отыскать много интересных современных новинок. Они уже успели стать незаменимым помощником тысячи людей. Стоит присмотреться к пароочистителю. С его помощью можно удалить грязь с поверхностей, не используя бытовую химию. Такой подарок точно будет приятной неожиданностью для мамы.

Гаджет

Если позволяет бюджет, можно подарить маме какой-нибудь гаджет или что-то другое из мира технологий. Любительницам почитать можно подарить электронную книгу. Женщинам, которые вечно забывают зарядить телефон – портативное зарядное устройство. Неплохой вариант – планшет.

Уходовые средства

В случае если у мамы хватает бытовой техники, есть все гаджеты, удивить ее можно подарком для красоты. Это может быть стильная сумочка, косметичка или парфюм. Прежде чем бежать за презентом, стоит поинтересоваться, что маме нравится.

Забота

Мамам так мало нужно для счастья. В этот праздник можно проявить немного внимания и заботы. С ней можно посетить любимый ресторан или отправиться в салон красоты.

Букет цветов и сладости

Букет цветов и сладости – универсальный подарок, который подойдет для любого праздника. Скромный, но милый презент точно заставит маму улыбнуться. Дамам, которые боятся поправиться, можно вручить низкокалорийные десерты.

Семейный альбом

Если мама живет в другом городе, можно подарить ей альбом с семейными фотографиями. Памятные моменты будут согревать сердце и душу мамы. Также это станет отличном поводом почаще делать фото и фиксировать самые светлые моменты в жизни.

Открытка

Без открытки не обойдется ни одно мероприятие. Ее можно приобрести в магазине, а можно сделать самостоятельно. Мама точно оценит такой жест. Главное, написать слова благодарности и поздравления от чистого сердца.

Одежда

День матери припадает на конец ноября. Обычно в этот период начинаются первые морозы и даже снег. Поэтому на этот праздник можно подарить теплый свитер, шапку, варежки или палантин. Желательно выбирать вещь спокойных оттенков.

Ювелирные украшения

Ювелирные украшения – беспроигрышный вариант. На День матери можно подобрать небольшую цепочку с кулоном. Можно выбрать вариант в виде сердца, первой буквы имени, животного. Также можно присмотреться к оберегам. Например, красной нити с драгоценной вставкой.

Хобби

У каждой мамы есть хобби. Например, если она любит возиться на грядках, можно подарить набор для дачника. Если в голову ничего не приходит, идеальным вариантом станет сертификат в садовый магазин.

Источник: http://rsute.ru/

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