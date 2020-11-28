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"Очень высокое" падение уровня жизни россиян в 2020 году предрек Кудрин

15:19 28.11.2020 Фото: ГД
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Глава Счетной палаты спрогнозировал спад российской экономики в текущем году до 4,5% - в два раза меньше, чем в Европе.

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Кудрин отметил, что падение жизненного уровня россиян во втором квартале текущего года было выше 8%

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин спрогнозировал падение экономики РФ на 4,5% в текущем году.

"Европейская экономика на 8% примерно, даже почти на 9%, упадёт (по итогам 2020 года - ред.), Великобритания - на 11%. Мы, как официальная статистика говорит, на 3,9% ВВП. Я думаю, больше 4% будет, даже 4,5%", - сказал Кудрин на гражданском форуме ОНФ.

"И, может быть, для меня как экономиста проблема (состоит) в том, что после того, как последние лет пять уровень жизни у нас упал примерно на 10%, то уже за этот год падение будет снова очень высоким", - добавил Кудрин.

Он отметил, что падение жизненного уровня россиян во втором квартале текущего года было выше 8%, в третьем квартале спад составлял 4,5%. "У нас на миллион примерно прирастёт количество бедных. И, к сожалению, в ближайшие годы мы не отскочим так сильно. Это означает, что нам больше надо будет наш фокус направлять на тех людей, которым нужна поддержка", - подчеркнул глава Счетной палаты.

падение уровня жизни поддержка форум экономика Алексей Кудрин
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