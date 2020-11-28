28.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Здоровье

Этим людям никогда нельзя спать днем. Узнайте, о ком рассказала сомнолог из Новосибирска Екатерина Калинина жителям Бердска

15:39 28.11.2020, Галина Панчева Фото: pexels
1

Когда становится совсем невыносимо, можно поспать 10-15 минут, предварительно заведя будильник.

% name% title
Если совсем невыносимо, нужно вздремнуть днем

Сомневаются в пользе дневного сна некоторые жители Бердска. Другие же бердчане утверждают, что чувствуют себя гораздо лучше, если 30-60 минут поспят днем.

Вреден или полезен дневной сон, объяснила врач сомнолог из Новосибирска Екатерина Калинина.

По словам Екатерины Михайловны, все относительно. Есть исследования, что дневной сон является фактором различных заболеваний, повышается риск внезапной смерти.

-Скорее всего, при некоторых заболеваниях возникает дневная сонливость, как неблагоприятный симптом. Человек начинает спать больше. Но если мы говорим о здоровом человеке, когда ему хочется поспать, и это не ухудшает его ночной сон, дневной сон вполне допустим. Когда пациент страдает бессонницей, у него есть нарушения сна, он знает, что ему тяжело уснуть, то дневной сон для него вреден. И если он поспал днем, то вероятность того, что вечером он плохо уснет, очень высока. Качество ночного сна, самого важного, будет ухудшаться. Если совсем невмоготу, хочется закрыть глаза, то можно сделать это на короткое время, на 10-15 минут. Желательно завести будильник, чтобы не переспать. Если в первой половине дня на короткое время прилег, организм не дойдет до глубокой стадии сна, и не нарушит сон в вечернее время, - подчеркнула Екатерина Калинина .

будильник жители Бердска сомнолог сонливость спать днем Екатерина Калинина
Мнение читателей
0
0
0
1
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вам помогает дневной сон?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

А что если провести дебаты между кандидатами на пост мэра Бердска?
16:12 28-11-2020
А что если провести дебаты между кандидатами на пост мэра Бердска?
О выплатах на детей в 6000, 12000, 18000 рублей, отчиталось правительство. Кто получил?
16:00 28-11-2020
О выплатах на детей в 6000, 12000, 18000 рублей, отчиталось правительство. Кто получил?
Вилкой в глаз: отомстила мужу за измену ревнивая супруга
15:54 28-11-2020
Вилкой в глаз: отомстила мужу за измену ревнивая супруга
БердскЭтим людям никогда нельзя спать днем. Узнайте, о ком рассказала сомнолог из Новосибирска Екатерина Калинина жителям Бердска
15:39 28-11-2020
Этим людям никогда нельзя спать днем. Узнайте, о ком рассказала сомнолог из Новосибирска Екатерина Калинина жителям Бердска
Часть россиян лишится пенсий из-за новых правил. ПФР заработает на этом
15:30 28-11-2020
Часть россиян лишится пенсий из-за новых правил. ПФР заработает на этом
"Очень высокое" падение уровня жизни россиян в 2020 году предрек Кудрин
15:19 28-11-2020
Шокирующие цифры: Число умерших и заразившихся COVID-19 за сутки на 28 ноября в России назвал оперштаб
15:02 28-11-2020
Шокирующие цифры: Число умерших и заразившихся COVID-19 за сутки на 28 ноября в России назвал оперштаб
БердскДень матери 2020: Какие выплаты получат семьи с детьми к 29 ноября
15:00 28-11-2020
День матери 2020: Какие выплаты получат семьи с детьми к 29 ноября
Единый номер 122 по коронавирусу ввели в России: Чтобы сократить время дозвона
14:45 28-11-2020
Единый номер 122 по коронавирусу ввели в России: Чтобы сократить время дозвона
Пенсионер может узнать точный размер повышения пенсии на 2021-2023: формула расчета и процент индексации 2
14:31 28-11-2020
Пенсионер может узнать точный размер повышения пенсии на 2021-2023: формула расчета и процент индексации