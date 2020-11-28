Этим людям никогда нельзя спать днем. Узнайте, о ком рассказала сомнолог из Новосибирска Екатерина Калинина жителям Бердска

Если совсем невыносимо, нужно вздремнуть днем

Сомневаются в пользе дневного сна некоторые жители Бердска. Другие же бердчане утверждают, что чувствуют себя гораздо лучше, если 30-60 минут поспят днем.

Вреден или полезен дневной сон, объяснила врач сомнолог из Новосибирска Екатерина Калинина.

По словам Екатерины Михайловны, все относительно. Есть исследования, что дневной сон является фактором различных заболеваний, повышается риск внезапной смерти.

-Скорее всего, при некоторых заболеваниях возникает дневная сонливость, как неблагоприятный симптом. Человек начинает спать больше. Но если мы говорим о здоровом человеке, когда ему хочется поспать, и это не ухудшает его ночной сон, дневной сон вполне допустим. Когда пациент страдает бессонницей, у него есть нарушения сна, он знает, что ему тяжело уснуть, то дневной сон для него вреден. И если он поспал днем, то вероятность того, что вечером он плохо уснет, очень высока. Качество ночного сна, самого важного, будет ухудшаться. Если совсем невмоготу, хочется закрыть глаза, то можно сделать это на короткое время, на 10-15 минут. Желательно завести будильник, чтобы не переспать. Если в первой половине дня на короткое время прилег, организм не дойдет до глубокой стадии сна, и не нарушит сон в вечернее время, - подчеркнула Екатерина Калинина .