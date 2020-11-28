Вилкой в глаз: отомстила мужу за измену ревнивая супруга

37-летнего мужчину с тяжелым ранением глаза доставили в больницу. Сама 29-летняя подозреваемая задержана. В содеянном она созналась. Из-за маленького ребенка ее не стали арестовывать.

В Башкирии жена из ревности тяжело ранила мужа. Полиция разбирается

В Башкирии супруга нанесла тяжелое увечье своему мужу, заподозрив его в измене. Драма развернулась вечером 27 ноября в деревне Саргамыш Салаватского района. Супруги вместе распивали алкоголь. Возникла ссора. Приревновав благоверного, жена взяла со стола вилку и воткнула ему ее в глаз.

37-летнего мужчину с тяжелым ранением глаза доставили в больницу. Сама 29-летняя подозреваемая задержана. В содеянном она созналась. На иждивении у молодой женщины находится 6-летний ребенок, поэтому ее оставили под домашним арестом.

- После проведения проверки и получения результатов медицинской экспертизы будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела, — сообщает пресс–служба МВД по Республике Башкортостан.