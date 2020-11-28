А что если провести дебаты между кандидатами на пост мэра Бердска?

В рубрику "Сообщи свою новость" написал Горобец И.П.:

- Здравствуйте, Уважаемая редакция "КСБ"! На сегодняшней Сессии Совета депутатов г.Бердска, стартовал первый этап в выборной компании главы г.Бердска. Началось формирование специальной комиссии, которая и будет заниматься всем этим процессом. Лично у меня, вопрос именно к редакции "КСБ" и к Солодковой Анастасии, в частности. Ни для кого в нашем городе не секрет, что у Анастасии, довольно-таки неплохо получается организовать и провести различного рода и уровня политические дебаты. Внимание, вопрос: уважаемая редакция "КСБ" и Анастасия Солодкова, насколько на сегодняшний день Вы готовы организовать и провести дебаты между кандидатами на пост главы г. Бердска?! Смелей, Анастасия! Лично я считаю, что это - Ваш конёк! Желаю удачи!

От редакции:

В условиях отсутствия выборов мы не видим смысла в дебатах. Исход конкурса очевиден...