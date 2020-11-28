Не проскочили: Раздавил LADA Priora и четырех человек поезд на железнодорожном переезде. Смотрите видео

ДТП с четырьмя погибшими произошло вечером 27 ноября в Усть-Лабинске. На железнодорожном переезде на улице Вольной проходящий поезд столкнулся с автомобилем LADA Priora. В результате аварии погибли четыре человека.
«Трое скончались на месте от полученных травм, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.
Он уточнил, что четвертая пострадавшая – девушка скончалась в автомобиле скорой помощи по дороге в больницу.
По предварительной информации, на переезде был работающий светофор. Скорее всего, водитель поторопился и поехал на красный свет.
Источник в правоохранительных органах обратил внимание, что детей в салоне отечественного автомобиля не было.
По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.