Не проскочили: Раздавил LADA Priora и четырех человек поезд на железнодорожном переезде. Смотрите видео

Трое скончались на месте, еще одна девушка умерла в машине скорой помощи. Вероятно, водитель поторопился проехать на красный свет.

Поезд смял машину на рельсах

ДТП с четырьмя погибшими произошло вечером 27 ноября в Усть-Лабинске. На железнодорожном переезде на улице Вольной проходящий поезд столкнулся с автомобилем LADA Priora. В результате аварии погибли четыре человека.

«Трое скончались на месте от полученных травм, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Он уточнил, что четвертая пострадавшая – девушка скончалась в автомобиле скорой помощи по дороге в больницу.

По предварительной информации, на переезде был работающий светофор. Скорее всего, водитель поторопился и поехал на красный свет.

Источник в правоохранительных органах обратил внимание, что детей в салоне отечественного автомобиля не было.

По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.