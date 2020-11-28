Режим «черного неба» объявили до декабря в Новосибирске

В последние дни ноября ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе I степени опасности.

Режим «черного неба» ввели в Новосибирске до 30 ноября из-за вредных выбросов

«В период с 15 ч. 27.11 до 15 ч. 30.11.2020 в г Новосибирске ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе I степени опасности», — говорится в сообщении Западно-Сибирского гидрометцентра.

Погода в ближайшие сутки в регионе ожидается преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью может опуститься до -25. Днем 29 ноября ожидается -10…-15, местами -4…-9.

Возможны туманы, изморозь, на дорогах — гололедица.

Ветер будет восточный, 2−7 м/с, днем местами порывы до 12 м/с.