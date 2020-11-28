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Упростил оформление и продление инвалидности Мишустин

17:33 28.11.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Гражданам не придется повторно обращаться в поликлинику для уточнения направления. Новые правила позволяют присваивать инвалидность впервые без личного обращения гражданина в бюро медико-социальной экспертизы.

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Правительство упростило правила оформления инвалидности

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о внесении изменений в правила оформления инвалидности.

Для установления или подтверждения инвалидности гражданам требуется проходить медико-социальную экспертизу. Направление для этого выдаётся поликлиникой с указанием сведений о результатах медицинских обследований.

Раньше, если в направлении был указан не полный объём медицинских обследований, гражданам приходилось повторно обращаться в поликлинику за дополнительными сведениями. По новым правилам этого делать не придётся. Специалисты бюро медико-социальной экспертизы будут самостоятельно возвращать направление в поликлинику с указанием недостающей информации.

Возврат направлений из бюро в медицинскую организацию должен занимать не более трёх рабочих дней, и ещё 14 дней поликлинике отводится на доработку документов.

Новые правила начнут действовать после отмены временного порядка оформления инвалидности, который был утверждён правительством из-за угрозы распространения коронавируса. Он предполагает автоматическое продление прежде установленной инвалидности на последующие шесть месяцев, а также позволяет присваивать инвалидность впервые без личного обращения гражданина в бюро медико-социальной экспертизы. Все необходимые документы поступают в инстанции с помощью системы электронного межведомственного взаимодействия. Временный порядок будет действовать до 1 марта 2021 года.

Подписанным документом внесены изменения в постановление правительства от 20 февраля 2006 года №95.

изменения инвалидность обращения граждан порядок продление экспертизы Михаил Мишустин
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